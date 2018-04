Gehölze: Weil Insekten darauf fliegen

Neue Serie „Mein Wedel summt“: Kornelkirsche und Co

von Oliver Gabriel

25. April 2018, 16:00 Uhr

Der dramatische Insektenrückgang ist in aller Munde. Weniger Insekten auf der Windschutzscheibe, weniger Wespen auf dem Pflaumenkuchen, ist das ein Problem? „Weniger Insekten bedeuten aber auch weniger Vögel und weniger Fledermäuse“, erläutert Barbara Engelschall, Geschäftsführerin des Regionalparks Wedeler Au die Entwicklung. „90 Prozent unserer Wildblumen müssen zumindest teilweise von Insekten bestäubt werden, um sich zu vermehren. 75 Prozent der Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen.“

Hauptursachen für den Rückgang seien der Einsatz von Pestiziden und der Schwund der Nahrungsquellen in der Landschaft. Auch bei der Gestaltung der Privatgärten habe ein insektenfeindlicher Trend Einzug gehalten. Gärten werden zunehmend zu Kies- und Gesteinswüsten. Blütenreiche Gehölze und Stauden fehlen.

Unter dem Motto „Mein Wedel summt“ steht in der Rolandstadt das Jahr 2018 im Zeichen von Insektenschutz durch die Schaffung geeigneter Lebensräume. „Mein Wedel summt“ ist auch der Titel einer fünfteiligen Serie, in der der Regionalpark Wedeler Au in Kooperation mit Wedels Hoch-, Tief und Gartenbauamt fünf Wochen lang im Wedel-Schulauer Tageblatt Tipps zur naturnahen Gestaltung von Gärten und Grünflächen gibt. In Teil eins geht es heute um heimische und blütenreiche Gehölze.

Nicht nur Zierkirschen und Zierpflaumen zeigen in diesen Tagen ihre leuchtend weißen und rosafarbenen Blüten. Auch viele unserer heimischen Gehölze blühen im Frühjahr. Einige Vertreter wie Hasel, Erle oder Eiche werden überwiegend vom Wind bestäubt, was Allergiker unangenehm zu spüren bekommen. Bei anderen Gehölzarten übernehmen Insekten ausschließlich den Pollentransport und erhalten als Lohn nahrhaften Pollen und Nektar.

An den noch kahlen Zweigen der Frühblüher kommen die Blüten besonders gut zur Geltung. Es sind Arten wie die Kornelkirsche mit ihren filigranen, dottergelben Blütenständen oder die Salweide mit ihren pollenreichen Blütenkätzchen, die nach der blütenarmen Winterzeit den ausschwärmenden Honigbienen und den ersten aktiven Wildbienen die dringend benötigten Futterquellen bieten.

Auch viele Nutz- und Ziergehölze tragen im Frühjahr zur Versorgung der Insekten bei. So war an der Japanischen Zierkirsche vor dem Wedeler Rathaus in den letzten Tagen reger Besuch von Bienen und Hummeln zu beobachten. Anders sieht es bei der aus China stammenden Forsythie aus. Das beliebteste Frühlingsgehölz überhaupt besticht mit zahlreichen gelben Blüten, ist für Insekten aber ziemlich unattraktiv.

Heimische Gehölze haben viele Vorteile. So spenden die Blüten der windbestäubten Stieleiche zwar kein Futter für Insekten, Blätter und Holz bieten aber Nahrung und Lebensraum für rund 400 Insektenarten. Hingegen lebt an der aus Nordamerika stammenden Roteiche nur eine Handvoll Insektenarten.

Was sollte man also beachten, wenn man insektenfreundliche Gehölze in seinen Garten pflanzen möchte? Heimische Gehölze sind immer eine gute Wahl. Bei Ziergehölzen sollte man auf Sorten mit ungefüllten oder nur halbgefüllten Blüten zurückgreifen. Bei vollständig gefüllten Blüten sind alle Staubgefäße zu Blütenblättern umgebildet und fallen für die Pollenproduktion aus. Auch ist es für ein kontinuierliches Nahrungsangebot gut, wenn die gepflanzten Gehölze zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Arten wie Kornelkirsche, Schlehe oder Felsenbirne bieten im Herbst zudem reichlich Früchte, die für Vögel attraktiv sind. Wer seine Gehölze gern in Form hält, sollte daran denken, dass ein starker Beschnitt das Blühen und damit auch die Fruchtbildung verhindert. Lassen Sie also die Hecke, vielleicht auch nur an einem Abschnitt, ruhig ein bisschen wilder und blütenreicher werden.