„Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung“ lautet das Motto des Wedeler Sozialmarkts, der am Sonnabend, 2. September, seine Infostände auf dem Rathausplatz aufschlägt. Unter der Schirmherrschaft der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände und mit Unterstützung der Stadt Wedel werden diesmal rund 60 Organisationen zwischen 10 und 13 Uhr ihre vielfältigen Angebote und Wirkungsbereiche darstellen. Ihnen liege daran, „Solidarität zu zeigen mit unseren Kindern, Behinderten, Wohnungslosen, Einkommensschwachen, Seniorinnen und Senioren, Arbeitslosen sowie Migrantinnen und Migranten“, stellen die Mitstreiter fest.

Es ist der 25. Sozialmarkt, der in der Rolandstadt vom Netzwerk Wedel organisiert wird. Hilfe für Menschen in Not ist dabei das Hauptanliegen der Gemeinschaft aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die gemeinsam am selben Strang ziehen. „Auf diesen Schatz sind wir stolz“, sagen die Organisatoren bezüglich ihrer unkomplizierten Zusammenarbeit selbstbewusst.

„Gemeinsam gegen Armut“ hat die einkommensschwachen Wedeler Bürger im Blick, die gestärkt und unterstützt werden sollen. Immer häufiger gerieten auch hier Senioren in Altersarmut, so das Netzwerk. „Und es kommen immer wieder Menschen hinzu, die ihre Heimat verlassen mussten und hier vor dem Nichts stehen.“ Für alle Betroffenen gebe es zahlreiche Angebote auf dem Sozialmarkt, betonen die Organisatoren.

„Gemeinsam gegen Ausgrenzung“ will Solidarität zeigen mit Migranten, mit Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten, mit Arbeitslosen, Wohnungslosen, mit Menschen, die trauern, die einem Verbrechen zum Opfer fielen und mit Ratsuchenden, die dringende Fragen zu Erziehung und anderen Problemen der Alltagsbewältigung haben. „Niemand soll sich ungesehen, ungehört, unerwünscht fühlen oder sich minderwertig vorkommen müssen“, betont das Netzwerk. Und stellt klar, was eine Kommune lebenswert macht: „Alle gemeinsam formen wir das Gesicht und die Vielfalt dieser Stadt. Das macht uns stark. Das verstehen wir als Beitrag zur Wahrung des sozialen Friedens in unserer Stadt, den wir alle wünschen und brauchen.“

Das kulturelle Rahmenprogramm gestalten die Musiker der Schülerband Blizz, die Cheerleader des SC Rist und die Kindertanzgruppe von Nancy Gomez-Juse aus dem Stadtteilzentrum „mittendrin“. Als Stärkung sind Erbsensuppe, Grillwurst und eine Waffelbäckerei im Angebot. Gleich zu Beginn der Veranstaltung verleiht Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn (CDU) den diesjährigen Sozialpreis der Stadt.





