Gas wird in Wedel deutlich teurer

Stadtwerke Wedel erhöhen Arbeitspreis zum 1. Oktober / Mehrkosten von 192 Euro pro Jahr für Musterhaushalt mit 20 000 kWh

von Oliver Gabriel

16. August 2018, 16:00 Uhr

Kein erfreuliches Schreiben, das den Kunden der Stadtwerke Wedel dieser Tage ins Haus flattert: Der Versorger kündigte gestern an, seinen Gaspreis zum 1. Oktober 2018 zu erhöhen. Im Grundversorgungstarif „WedelGas Smart“ steigt der Arbeitspreis für die Kilowattstunde (kWh) um durchschnittlich 0,9782 Cent. Dies entspricht einer Verteuerung von 16 Prozent – ebenfalls ein Durchschnittswert über alle vier Tarifstufen.

Für den Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 kWh im für Familien gängigen Tarif „WedelGas Smart 2“ liegt die tatsächliche Preissteigerung bei 0,9611 Cent, entspricht 17,76 Prozent. Dies bedeutet Mehrkosten von 192,22 Euro per anno. Der Grundpreis bleibt in allen vier Tarifen konstant.

Die Stadtwerke begründen die anstehende Erhöhung mit bundesweit steigenden Beschaffungspreisen. Diese Steigerungen lägen an den Gashandelsplätzen bei bis zu 24 Prozent. „Die Stadtwerke Wedel sind in den vergangenen Jahren verantwortungsvoll mit den Energiepreisen umgegangen“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Adam Krüppel in einer gestern herausgegebenen Pressemitteilung. „Der Beschaffungspreis ist jedoch so enorm gestiegen, dass wir ihn nicht mehr ausgleichen können. Wir haben aber bereits jetzt schon alle Vorkehrungen getroffen, die Gaspreise in Wedel im kommenden Jahr stabil zu halten, trotz unsicherer Zeiten auf den Energiemärkten.“

Die jüngste Gaspreiserhöhung bei Wedels Versorger war zum September 2012. Seither haben die Stadtwerke mehrfach ihren Gaspreis gesenkt. Für weitere Informationen verweist das städtische Unternehmen auf ihre Internetseite, auf der die derzeit noch aktuellen Tarife angegeben sind, sowie auf das Kundenzentrum in der Bahnhofstraße 35. Telefonische Auskunft gibt es unter der Nummer (0 41 03) 805101.

www.stadtwerke-wedel.de