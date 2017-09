Gänsehaut und Humor im Dörpshus

vergrößern 1 von 6 Foto: Fröhlig 1 von 6









„Im vergangenem Jahr haben wir eine Komödie gespielt und in diesem Jahr ist wieder ein Krimi dran. Für die sind wir mittlerweile ja schon bekannt“, sagt Gaby Lipp während der Proben für das neue Stück der Theaterwerkstatt des Kulturvereins Holm. Ab dem 16. September wird „Der unheimliche Mönch“ nach dem Roman von Edgar Wallace im Holmer Dörpshus sein Unwesen treiben.

„Wir hatten Agatha Christie schon häufiger im Programm und diesmal Wallace“, so Lipp. Darum geht es: Im Sterben liegend unterzeichnet ein alter Schlossherr sein Testament. Es benennt seine Tochter als Erbin des Anwesens, auf dem sie ein Mädchenpensionat führt, und seine Enkelin als Erbin des restlichen Vermögens. Doch der älteste Sohn des Schlossherrn, testamentarisch enterbt, bringt das Papier in seinen Besitz und fordert von seinem Bruder, der zweiten Schwester sowie deren Sohn, die ebenfalls leer ausgehen, eine Generalvollmacht, die ihm das gesamte Vermögen zuschreibt – bis auf jeweils zehn Prozent für alle Erberechtigten. Denn fehlt das Testament, erben die Kinder zu gleichen Teilen. Willigen sie aber bei dem krummen Deal nicht ein, würde er das Testament veröffentlichen und keiner von ihnen erhielte einen Anteil. Als wäre der Erbkrimi nicht schon schlimm genug, wird auch noch ein Inspektor von Scotland Yard in der Nähe des Schlosses ermordet und die Polizei sucht eine Erscheinung in Mönchskutte.

„Mit dem Klassiker von Edgar Wallace sorgen wir in diesem Jahr für Humor und Gänsehaut“, verspricht Lipp. Das Stück sei auf der einen Seite spannend, habe aber auch zahlreiche komische Elemente – halt typisch britischer Humor. „Jeder Charakter für sich ist einzigartig und oft geht es sehr ins Detail“, erläutert Lipp.



Jeder Spieler hat Ideen zur Regie beigesteuert

Fast das gesamte Ensemble wirkt in dem Stück mit. Unter Regie steht ebenfalls „das Ensemble“. „Berthold Zachrias und ich waren da eigentlich geplant, aber jeder hat sich mit seinen Ideen eingebracht“, erläutert Lipp die Arbeit innerhalb der Theaterwerkstatt.

Die erste gemeinsame Probe aller Darsteller fand übrigens Ende August statt. „Das kennen wir aber schon. Kurz vor der Premiere kommt bei mir immer der Punkt, dass ich sage, ich breche das alles ab. Aber dann raufen sich alle zusammen und es klappt“, sagt Lipp, die durchaus etwas angespannt wirkt. Die Anspannung wird sicherlich spätestens am 16. September abfallen, wenn „Der unheimliche Mönch“ seine Premiere im Holmer Dörpshus feiert.