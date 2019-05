Fürs Klima: Rauf aufs Rad

Jetzt anmelden für die Stadtradel-Aktion 2019 / Beginn in Wedel ist am Montag, 27. Mai / Viele extra Radtouren im Angebot

von Inge Jacobshagen

23. Mai 2019, 16:00 Uhr

Wedel | 151 Wedeler haben sich (Stand: gestern Abend) bereits angemeldet beim Stadtradeln 2019. Es ist also noch Luft nach oben für die Klima-Aktion, an der die Rolandstadt in diesem Jahr zum 6. Mal teilnimmt. Fast alle Schulen sind mit einem, teilweise sogar mit zwei Teams am Start. Die Kindergärten, die Elterninitiative, ein Tanzkreis, Fahrradclubs, Klimaschutzfonds, der Lauftreff oder einfach „Radfreudige Privatpersonen“ und ein Team „Offen für alle“ haben Gemeinschaften gebildet, um dabei zu sein, wenn für drei Wochen vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen wird. Es geht darum, CO2 einzusparen. Wie hoch die Reduktion des Treibhausgases ausfällt, errechnet sich an den Kilometern, die alle angemeldeten Fahrradfahrer einer Kommune in den 21 Tagen der Stadtradel-Aktion gemeinsam zurücklegen. Am Montag, 27. Mai, geht es in Wedel los.

Die Messlatte hängt hoch. 95 111 registrierte Kilometer legten 549 Radler im vergangenen Jahr zurück. Begonnen hat Wedel 2013 mit 553 Teilnehmern, die lediglich 52 726 Kilometer erradelten. Die Fahrradfahrer haben also mächtig an Strecke zugelegt. Stadtradelstar ist in diesem Jahr Wedels früherer Bauamtschef Klaus Lieberknecht. Um als Vorbild noch einen Schritt weiter zu gehen, hat er sich dazu verpflichtet, in den 21 Tagen kein Auto von innen anzusehen, wie es auf der Homepage heißt. „Radfahren ist für mich die ideale Fortbewegung. Ich habe dabei das gute Gefühl, etwas zur Verkehrsentlastung beizutragen, gleichzeitig die Umwelt zu schonen und nebenbei etwas für die Gesundheit zu tun“, wirbt Lieberknecht für die Aktion.

Drei besondere Touren haben die Veranstalter – Wedel-Marketing und der örtliche ADFC – zusammengestellt. Bereits vor dem offiziellen Start findet am Sonnabend, 25. Mai, die zweite Bike-Night statt, eine Sternrundfahrt, die Radfahrer aus dem ganzen Kreis im Haseldorfer Hafen zusammenbringt. Dort wird gegen 23.30 Uhr ein Lagerfeuer entzündet. Gegen den Hunger gibt es Fischbrötchen, geräucherten Fisch sowie Würstchen und Pommes zu kaufen. Weil keiner weiß, wie groß der Andrang sein wird, empfiehlt der ADFC trotzdem, auch eigene Verpflegung mitzubringen. Die Strecke von Wedel aus misst 23 Kilometer. Los geht es vom S-Bahnhof um 21 Uhr.

Für Sonntag, 26. Mai, lädt Stadtsprecher Sven Kamin zur „Literadtour“ ein. „Wenn Mark Twain das Hochrad im Rodeo-Stil bändigt, Erich Kästners Radbeschaffungsmaßnahme einem das Herz zerreißt und Kurt Tucholsky nicht weniger als 1372 Drahtesel in Kopenhagener Polizeigewahrsam entdeckt, dann zeigt das eins: Das Rad bringt Autorinnen und Autoren in Schwung“, schreibt Kamin in seiner Ankündigung. Der Schwung Kamins führt die Teilnehmer zu den Hotspots der Stadt. Treffen ist um 16 Uhr am Wedeler Rathaus.

Mit Stephan Bakan geht es am Sonnabend, 1. Juni, entlang des Planetenlehrpfads am Wedeler Elbdeich. Der Physiker und Klimaforscher weiht seine Mitfahrer nicht nur in die Geheimnisse der Astronomie ein, sondern erklärt auch noch einmal den Zusammenhang von Sonne und Mond mit Ebbe und Flut. Die Tour beginnt direkt nach der Fahrradcodierung des ADFC gegen 12.15 Uhr vor dem Fahrradhaus Langbehn in der Rolandstraße 1. Wer sich vorab bei Wedel Marketing anmeldet, bekommt eine Tasche mit einem kleinen Picknick für die Radtour geschenkt. „Aber nur, solange der Vorrat reicht“, sagt Geschäftsführerin Claudia Reinhard. Sie ist unter Telefon (0 41 03) 70 77 07 zu erreichen.

Zusätzlich zu den drei großen Touren, gibt es jede Menge weitere Angebote für Radausflüge und Trainingsfahrten von Vereinen und Verbänden, denen sich die Teilnehmer gern anschließen können, um auf noch mehr Kilometer zu kommen, so die Veranstalter.