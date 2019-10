Für Freundschaft und Hilfe

Vejen, Caudry, Wolgast und Makete: Warum hat Wedel eigentlich diese Städtepartnerschaften und was bringen sie?

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

19. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Irgendwie stehen sie da. Etwas versteckt hinter einer Bushaltestelle. Schilder mit Namen von Städten. Caudry, Vejen, Wolgast, Makete. So ziemlich jeder dürfte sie beim Autofahren oder Spazierengehen entlang der Pinneberger Straße in Wedel schon einmal gesehen haben. Doch was hat es damit auf sich? Nun, die nordfranzösische Gemeinde Caudry, das dänische Vejen sowie Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern und Makete, einer von sieben Distrikten der Iringa-Region in Tansania sind Städtepartner von Wedel.



Edmund Bachmann macht den Anfang





Zu Stande gekommen sind diese Partnerschaften eher zufällig, erläutert Heike Meyer von der Stadt Wedel. Vejen und Caudry haben viel mit den städtischen Vereinen und Verbänden zu tun. „Die Freundschaft ist damals durch Ausfahrten von Chören und Musikzügen entstanden“, sagt Meyer. Und das bereits vor mehr als fünfzig Jahren. 1961 suchte Edmund Bachmann, ehemaliger Leiter des Musikkorps vom TSV Wedel, ein ausländisches Pendant – und fand es in der Vejen-Garde.

Auch die Städtepartnerschaft mit Caudry ist auf Bachmann zurückzuführen. 1964 findet im Rahmen der internationalen Jugendbewegung eine Fahrt nach Frankreich statt. Zufällig wird hierfür Caudry ausgewählt, heißt es aus Unterlagen der Stadt Wedel. Vor Ort versteht man sich. Man schließt Freundschaft mit Mitgliedern des dortigen Bürgervereins. Seither gab und gibt es eine Vielzahl von offiziellen und inoffiziellen Besuchen. Etwa wenn die Bürgermeister zum jeweils anderen Neujahrsempfang anreisen. Kirchengruppen, Künstler und Sportvereine, die zu Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen einladen. Schüleraustausche.

Die Freundschaft zur Stadt Wolgast entsteht 1989 kurz vor der Wende. Zunächst tauscht man sich nur schriftlich aus. Nach einigen gegenseitigen Besuchen und einer gemeinsamen Ratssitzung in Wedel wird der Vertrag zur Städtepartnerschaft unterzeichnet. Wedel greift Wolgast bei Verwaltungsfragen unter die Arme. Starthilfe nach der Wende sozusagen.

Im Februar 1982 spricht sich die Wedeler Ratsversammlung für humanitäre Hilfe in Afrika aus. Konkret: Eine Partnerschaft mit den Fortschrittsdörfern, die der Distriktstadt Makete im südwestlichen Hochland Tansanias unterstehen, wird geknüpft. Bereits im November reist eine Delegation aus Afrika nach Wedel. Der offizielle Beginn der Partnerschaft. Ein schriftlicher Vertrag wurde aber nie geschlossen, heißt es in den Unterlagen der Stadt. Seitdem unterstützt die Stadt Wedel Makete. Sowohl finanziell als auch materiell. „Die Stadt und ihre Bürger haben beim Bau von Kindergärten und Schulen, Krankenstationen, Brunnen oder Dingen wie Näh- und Schreibmaschinen geholfen“, sagt Meyer. Ganze Container voller Kleidung gehen nach wie vor nach Tansania.



Zwei sind aktiv, zwei sind eingeschlafen





Bringen Städtepartnerschaften also vor allem Hilfe für diejenigen, die sie brauchen? Auch, aber nicht nur, wenn es nach Meyer geht. „Persönlich würde ich sagen, dass es auch damit zusammenhängt, Kulturen und Menschen kennenzulernen“, sagt sie. Und gibt ein Beispiel: „2002 war eine Gruppe von Sportlern aus Caudry zu Gast. Es war faszinierend, zu sehen, wie sich die Menschen durch den Sport verstanden haben. Obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen.“

Die Städtepartnerschaften mit Caudry und Makete sind nach wie vor intakt und werden gepflegt. Nach Nordfrankreich plane man gemeinsam mit dem Rist-Gymnasium einen Schüleraustausch. Anders sieht das bei Vejen und Wolgast aus. „Es ist ein wenig eingeschlafen. Die Partnerschaften bestehen offiziell noch weiter, aber viel tut sich da nicht“, so die stellvertretende Fachdienstleiterin Meyer.