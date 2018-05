Für die 68er war er Kult

Barlach Museum: Herrmann Hesse in Wort und Bild

von Inge Jacobshagen

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Der Dichter und Maler Hermann Hesse steht im Zentrum einer neuen Ausstellung, die ab Sonntag, 13. Mai, im Wedeler Ernst-Barlach-Museum zu sehen ist. „Hesse war eine der Kultfiguren der 68er-Generation“, erläutert Jürgen Doppelstein. „Er ist quasi zum Heiligen der Hippis geworden“, sagt der Museumsleiter und lacht. Grund genug, die Hesse-Rezeption der späten 1960er und 1970er Jahre in Europa und Amerika in Wort und Bild sowie in Foto und Film aufzuarbeiten. Und weil sich die Ereignisse um die sogenannte Studentenbewegung in diesem Jahr zum 50. Mal jähren, gibt’s auch noch ein passendes Jubiläum als Anlass für die Schau dazu.

Mehr als 200 Aquarelle, Handschriften, Typoskripte, Fotos, Filme und Illustrationen zu Leben und Werk des Dichters und Malers haben die beiden Kuratoren Doppelstein und Volker Michels zusammengetragen. Andy Warhol zum Beispiel bildete Hesses Konterfei gleich mehrere Male in seiner typischen Drucktechnik ab. Die Schriftstellerkollegen Franz Kafka, Thomas Mann, Stefan Zweig, Romain Rolland und André Gide verehrten den Dichter in seinem Beharren auf Gewissen, Geist, Sinn und Beseelung des Lebens. „Statt mit neuen Ausdrucksformen zu experimentieren lag Hesse an der Zugänglichkeit und der Überzeugungskraft der Inhalte“, schreibt Doppelstein in seiner Ankündigung.

Die Ausstellung zeigt ausführlich die literarische und bildkünstlerische Entwicklung Hesses. Sie dokumentiert aber auch die große Hesse-Euphorie innerhalb der individualistischen und nonkonformistischen Gegenkultur der 1960er und 1970er Jahre, als seine Bücher eine Welle der Begeisterung auslösten, aus der heraus zahlreiche Künstler zu Verfilmungen, Illustrationen und Vertonungen seiner Werke angeregt wurden.

Hesses Romane seien existenzielle Gleichnisse, Parabeln, Legenden, Seelenbiographien und Abenteuerreisen zu den Fundamenten des Selbst, erläutert Doppelstein. „Ein Autor, mit dem man nie fertig wird.“ Für Allen Ginsberg, Ken Kesey, Jack Kerouac und Carlos Santana war Hesse ein Wegbereiter der Beat-Generation. Sie haben ihn als einen Aufbruchkünstler in dramatischen Zeiten gelesen. Das wachsende Interesse, das die Gegenkultur der jungen amerikanischen Generation in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren Hesses Werk entgegenbrachte, führte zu einer unvergleichlichen Hesse-Renaissance auch in Deutschland. Siddhartha oder auch Harry Haller – Hauptperson aus dem Steppenwolf – wurden zu Symbolfiguren für eine antibürgerliche Protesthaltung und eröffneten als Vertreter eines radikalen Individualismus einer von der Politik enttäuschten Generation neue Möglichkeiten der Identifikation, so Doppelstein.

Auch heute, mehr als 55 Jahre nach seinem Tod, sei Hesse mit mehr als 150 Millionen Büchern, die in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurden, nicht nur einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren, sondern auch einer der beliebtesten und auflagenstärksten Schriftsteller der Welt. „Hesses unverwechselbare Sprache verzaubert und besticht, weil sie wundervoll klar und unverstellt ist“, macht der Museumsleiter deutlich. „Denn immer geht er aufs Ganze und schont auch sich selber nicht bei seiner Sehnsucht nach Liebe, Sinn und Selbstbestimmung.“ Hesse sei auch für die heutigen Leser hochaktuell, denn seine Aufforderung zum Eigensinn, zum Widerstand gegen Anpassung und Fremdbestimmung angesichts der Konformität in Institutionen, Schulen, Medien und Parlamenten machten ihn zu einem kritischen Zeitgeist – „frisch und provozierend alternativ“, so Doppelstein.