Führungswechsel im DRK-Haselau

Nach 18 Jahren Kontinuität tritt Elke Erdmann zurück und Leni Rieke übernimmt das Amt der Vorsitzenden

von shz.de

15. März 2018, 16:00 Uhr

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte die Grande Dame aus Haselau, Elke Erdmann, in ihrer Abschiedsrede auf der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Haselau am Dienstag. Ein letztes Mal hatte sie wie in den vergangenen 18 Jahren als Vorsitzende die Leitung der Tagung übernommen.

Nach der Verkündung ihres Rücktritts wurde sie von den 33 Mitgliedern im Haselauer Landhaus und vom Vorstand voller Bewunderung und mit großem Dank für ihre Arbeit zum Wohle des Vereins mit einer blühenden Orchidee geehrt. Die einstimmig neu gewählte Vorsitzende Leni Rieke hob noch einmal die Verdienste von Erdmann – die seit 1983 Mitglied im DRK-Ortsverein Haselau ist – hervor und ernannte sie mit einer DRK-Urkunde zur Ehrenvorsitzenden. Im gleichen Zuge ehrte Rieke die zurückgetretene Marlene Koch, welche 15 Jahre lang die Arbeit als Kassenwartin zuverlässig übernommen hatte. Nach Kochs letztem einwandfreien Bericht wurde Karin Fehland zur neuen Finanzchefin gewählt.

Eine Vize-Vorsitzende konnte auch in diesem Jahr nicht gefunden werden. Aber dafür wird der Vorstand des DRK-Ortsvereins von den Beisitzerinnen Veronika Mohr und Anke Schreiber weiterhin kräftig unterstützt. Kleine Unstimmigkeiten über die Einhaltung der Vereinssatzung wurden vom Vorstandsvorsitzenden des DRK-Kreisverbands Wolfgang Krohn schnell und fachkundig ausgeräumt.

Insgesamt konnte Erdmann in ihrem Jahresrückblick auf ein sehr zufrieden stellendes Jahr zurückschauen. Ohne die Mithilfe der fleißigen Helfer aus dem Vorstand und aus den Reihen der Mitglieder seien all die von dem DRK-Ortsverein Haselau zu bewältigenden Aufgaben gar nicht möglich gewesen, so Erdmann. Sie dankte ihnen allen für ihr ehrenamtliches Engagement, wobei Gunda Herbon, Rita Strutz und Jochen Hülsmann stellvertretend für die große Schar Blumen erhielten.

Es war wieder viel Hilfe bei der vom DRK organisierten Kleidersammlung gefragt gewesen, die mit einer Menge von insgesamt 2260 Kilo erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Auch bei dem traditionellen DRK-Basar mit selbst gebackenem Kuchen und gestrickten Strümpfen, einer riesigen Tombola und Klönschnack. Der Markt wird von vielen hundert Gästen besucht und ist für den ehrenamtlich arbeitenden Verein eine wichtige Einnahmequelle. Weiterhin dankte Erdmann allen Blutspendern und machte noch einmal darauf aufmerksam, wie wichtig die Blutspenden für die Gesundheit vieler Menschen sei. Ein kleiner Pieks „tue nicht weh“, könnte aber anderen Menschen das Leben retten, so der Appell von Erdmann, besonders an junge Leute ab 18 Jahren.

Wie interessiert sogar schon Kinder an der „Ersten–Hilfe“ seien, hätte sie selbst bei einem vom DRK-Haselau vermittelten Kursus in der Haseldorfer Grundschule miterlebt, berichtete Erdmann mit Begeisterung. Aber auch Freizeitspaß steht bei den Haselauer Rotkreuzlern auf dem Programm. So gab es neben den regulären Spiele-Nachmittagen ein Bingo-Event im Tower Restaurant in Heist und eine tolle Ganztagsausfahrt in die Lüneburger Heide. Geehrt wurde Margot Wulff mit goldener Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft, Elisabeth Juliane Herrmann für 25 Jahre und Leni Rieke für fünf Jahre Treue. Der nächste Termin für eine Blutspende ist Freitag, 25. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr gemeinsam mit dem DRK-Haseldorf in der Haseldorfer Grundschule, Kamperrege 1.