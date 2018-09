Freitag leuchten die Laternen

Feuerwehr Moorrege veranstaltet am Freitag, 21. September, das traditionelles Laternenlaufen / Neuer Startpunkt

von shz.de

19. September 2018, 16:00 Uhr

Laternen, Fackeln und Musik – am kommenden Freitag, 21. September, zieht ab 19.30 Uhr eine bunt leuchtende Schlange durch die dunklen Straßen von Moorrege. Die Freiwillige Feuerwehr lädt zu ihrem traditionellen Laternenumzug ein. Wie gewohnt werden zwei Züge, begleitet von den Musikzügen Moorrege und der Feuerwehr Haselau sowie Fackelträgern der Jugendfeuerwehr, durch den Ort marschieren, und sich Ecke Wedeler Chaussee / Pinneberger Chaussee zu einem Umzug Richtung Feuerwache vereinen.

Neu: Einer der Sammelpunkte ist verlegt worden. Während der eine Zugteil wie bisher in der Klinkerstraße bei Bäcker Eggers startet, geht es in der Pinneberger Chaussee nicht mehr an der alten Schule los, sondern gleich neben der Bushaltestelle Oberglinde bei der Hausnummern 86 bis 88, der ehemaligen Autowerkstatt von Glahn.

Verantwortlich für die Organisation des Laternenumzugs ist diesmal die Gruppe IV der Moorreger Feuerwehr unter Leitung von Thomas Hoop. Sie wird den gut einstündigen Umzug mit Hilfe weiterer Kameraden anderer Gruppen sichern und auf dem Vorplatz der Feuerwache mit tatkräftiger Unterstützung vieler Ehefrauen der Kameraden für einen gemütlichen Ausklang des Laternelaufens sorgen.

So werden die beiden Musikzüge die Besucher mit einem schmissigen Platzkonzert unterhalten. Auf die Kinder warten Getränke und heiße Waffeln, frisch gebacken von der Jugendfeuerwehr. „Dafür spendet uns Bäcker Eggers gut 60 Liter Teig“, freut sich Jugendfeuerwehrwart Torsten Grünefeldt, denn so bringt der Waffelverkauf Geld in die Kasse der Jugendfeuerwehr.

Das Grillteam der Feuerwehr bereitet für Jung und Alt leckere Würstchen zu, die den erwachsenen Gästen zu einem frischen Bier von Fass schmecken werden. „Dabei können die Besucher unsere drei neuen Anwärter kennenlernen. Sven Noffke grillt mit, Thomas Beier und Christoph Budde schenken Bier aus“, erzählt Wehrführer Sven Heitmann, der neue Leute in seinem Team sehr gut gebrauchen kann.



Feuerwehrförderverein erstmals dabei





Mit von der Partie ist auch der noch junge Förderverein der Feuerwehr. In einem Zelt wird der Vorsitzende Veit Ghiladi für den Verein werben. Mitglied Christina Ossenbrüggen organisiert einen Cocktailstand, an dem professionell gemixte Drinks mit und ohne Alkohol zu Gunsten der Jugendfeuerwehr verkauft werden. Außerdem baut der Förderverein ein Glücksrad auf, an dem Kinder gegen eine Spende drehen und Süßigkeiten sowie Schulutensilien gewinnen können. „Wir sammeln derzeit Spenden und Einnahmen aus solchen Aktionen, um der Jugendfeuerwehr einen dringend benötigten neuen Anhänger zu ermöglichen“, erläutert Ghiladi und hofft auf ein spenden- und trinkfreudiges Publikum, aber auch auf neue Mitglieder.