„Freiflächen sinnvoll gestalten“

Bauvorhaben an der Doppeleiche: Bürger hinterfragen Sinnhaftigkeit eines Neubaus in der südlichen Bahnhofstraße

von shz.de

02. Februar 2019, 16:00 Uhr

Bauprojekte polarisieren – besonders wenn es darum geht, noch vorhandene Freifläche in das Bauvorhaben zu integrieren. So ein Verfahren ist auch für das Gelände der ehemaligen Filiale der Wedeler Stadtsparkasse am Ausgang der Bahnhofstraße geplant. Am Denkmal Doppeleiche soll ein kombinierter Wohn- und Gewerbekomplex entstehen. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, müsste die Sparkasse jedoch noch Freifläche von der Stadt zukaufen.

Am vergangenen Donnerstagabend stellten sich die Verantwortlichen den Fragen, Bedenken und Anregungen der Wedeler Bürger. Zahlreiche Anwohner erschienen zu diesem Info-Abend. Nachdem der eingesetzte Stadtplaner Daniel Luchterhandt das Projekt und den genauen Prozess von der Idee zum Baubeginn vorgestellt hatte, hatten die Wedeler Bürger das Wort. Und das nutzten viele von ihnen.

Die große Mehrheit der Anwesenden sah das Vorhaben kritisch. Besonders die Tatsache, dass die Stadt vorhandene Freifläche an die Sparkasse verkaufen würde, stieß teilweise auf Unverständnis. „Man könnte die Freifläche doch einfach umgestalten, sodass sie sinnvoll nutzbar ist“, kam der Vorschlag nicht nur aus einer Ecke. Darauf gab Marc Cybulski, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, eine Antwort: „Eine reine Platzgestaltung ist nicht wirtschaftlich. Und auf diesen Aspekt müssen wir als Investor achten.“ Wedels Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) ergänzte: „Freiflächen sind gut. Jedoch halte ich den Bedarf für Wohnungsbau und die Stärkung der Kaufkraft in Wedel für deutlicher wichtiger und würde dort Prioritäten setzen.“

30 Prozent der vorerst angedachten 30 Wohneinheiten sollen sozial gefördert werden. Doch warum nicht mehr? „Der Satz von 30 Prozent ist verpflichtend, alles was darüber hinaus geht, ist freiwillig“, erklärte Gisela Sinz, Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt im Wedeler Rathaus.

Das Thema Kaufkraft polarisierte ebenfalls. „Um die Leute in die Bahnhofstraße zu bekommen, müsste sie erstmal attraktiver gemacht werden“, hieß es aus Reihen der anwesenden Wedeler Bürger. Es stellte sich die Frage, warum die Einkaufsstraße mit der Neuansiedlung von Gewerbe im südlichen Bereich noch mehr auseinander gezogen werden solle. „Vielleicht müsste erstmal der bestehende Teil ein wenig wiederbelebt werden. Und in leerstehende Geschäfte sollten nicht Billigläden einziehen“, argumentierte ein Bürger. Diesem Argument stimmten sowohl Stadt als auch die Sparkasse zu. „Da sind wir ganz und gar bei Ihnen. Das Gewerbe soll attraktiv sein“, sagte Cybulski.

Doch auch grundsätzliche Fragen mussten geklärt werden. Zum Beispiel, wie hoch das neue Gebäude werden soll. „Das steht zurzeit noch nicht fest. Denn es gehört mit zu dem ausgeschriebenen Architektenwettbewerb, uns Vorschläge zu machen“, sagte Sinz. Eine Änderung des Bebauungsplanes sei aber unumgänglich. Und auch, ob die Stadt ihre Flächen an die Sparkasse verkaufen wird, stehe noch nicht endgültig fest. „Dafür gibt es aber den Wettbewerb. Die Planungen sollen dann zeigen, was möglich ist“, klärte Luchterhandt die Anwohner auf.

Im März soll die Auslobung des Verfahrens beginnen. Im Mai soll laut Zeitplan die nicht-öffentliche Zwischenpräsentation der Ideen sein. Bereits im Juni wird entschieden, welcher Entwurf infrage kommt und wie die Zukunft an der Doppeleiche aussehen wird. Zwei per Los ermittelte Wedeler dürfen diesen Prozess begleiten – müssen jedoch auch Stillschweigen über die Entscheidungen bewahren.