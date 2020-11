Flutlicht für Holms Kicker

Besonders die Kinder- und Jugendarbeit des TSV profitiert von der Investition

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

04. November 2020, 09:44 Uhr

Holm | Lange konnten die Flutlichtlampen bisher nicht strahlen. Lediglich zwei Wochen haben die kleinen und großen Fußballer des TSV Holm unter den neuen Strahlern trainiert. Dann kam der zweite Lockdown, der erneut das Trainingsgeschehen lahmlegt – diesmal für vier Wochen. Dennoch, Fußballabteilungsleiter Marc Aubrecht ist froh über das helle Licht der fünf Lampen der neuen Flutlichtanlage auf dem kleinen Platz zwischen Stadion und Tennisplätzen. Es ermöglicht besonders für Kinder- und Jugendgruppen Training bis in die dunkle Jahreszeit hinein. „Wir wollten möglichst lange mit den Kindern draußen sein“, sagt Aubrecht. Warm anziehen und sich an der frischen Luft bewegen ist nicht erst in Corona-Zeiten zum positiven Ausgleich für Schule und Arbeit geworden.

„Im Jugendbereich geht es bereits in den letzten Jahren sehr positiv voran“, erläutert Aubrecht für die Fußballsparte des TSV Holm. „Wir haben einen tollen Nachwuchs.“ Jenny Füller, im Verein für die Jugendarbeit zuständig, habe mit engagierten Mitstreitern ein gutes Trainergerüst aufgebaut und neue, effektive Spielsysteme eingeführt. „Dank der tollen Arbeit von Jugendleiterin Jenny Fülle sowie den vielen engagierten Trainern, können wir knapp 100 Kinder und Jugendliche in der Fußballabteilung melden, die mit viel Spaß und Freude im TSV Holm Fußball spielen“, lobt Aubrecht, der selbst erst im August zusammen mit Heiko Jürvitz in den Fußball-Vorstand aufrückte und dort mit viel Eifer und Aktivität den Neustart vorantreibt.

Bisher steht in Holm noch keine reine Mädchenmannschaft am Start. Dafür kann der Verein mit fünf Jugendmannschaften aufwarten – in denen nicht nur Jungs kicken. Bereits Vierjährige sind hier bei den Fußballern willkommen. Mit Spiel und Spaß geht es bei den Jüngsten allerdings in erster Linie ums Kognitive und die Koordination. Ab sechs Jahren wird dann richtig Fußball gespielt, sagt Aubrecht. Weiter geht es in der Jugend bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, danach fangen die Herren an.

Die Kosten für die Anlage konnten klein gehalten werden, weil der Verein für die Installation der fünf Flutlichtlampen einen größeren Zaun nutzte. Die Flutlichter wurden dort auf Verlängerungsstangen montiert und in Eigenleistung verkabelt. Dennoch kosteten sie natürlich Geld. Das steuerte die Gemeinde bei. Auf dem kleinen Dienstweg wandte sich Anlagenwart Hermann Köhler an Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU) und machte die Umsetzung der Idee so möglich. Dafür dankt Aubrecht nicht nur dem Gemeindeoberhaupt, sondern auch Köhler ganz besonders, der Mitte Oktober seinen 80. Geburtstag feiern konnte – und sich bereits Jahrzehnte im TSV engagiert. „Seit über 28 Jahren ist Hermann in verschiedenen Funktionen tätig und mit Leib und Seele dabei“, berichtet Aubrecht.

Wenn möglich soll es nach dem Lockdown weitergehen wie vor der Schließung. Das bisherige Hygienekonzept sah vor, dass neun Kinder mit einem Trainer auf einer Platzhälfte trainieren durften. Da eine Mannschaft auch schon mal zwei bis drei Trainer hat, konnte sogar in größerer Formation gekickt werden. Zurzeit ist allerdings nur noch individuelles Einzeltraining möglich. Aber auch das werde von Trainern im November angeboten, sagt Aubrecht. Sowohl in der großen Halle als auch auf dem Trainingsplatz, aber immer mit Mundschutz. „Wir versuchen, das zu ermöglichen.“ Dennoch: Die Situation sei „sehr herausfordernd“, bekennt Aubrecht.