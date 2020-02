Feuerwehr Heist stellt sich neu auf

Helmut Ossenbrüggen legt Wehrführung nach 18 Jahren nieder / Der bisherige Stellvertreter Kai Ludewigs wird Nachfolger

03. Februar 2020, 16:00 Uhr

Heist | „Ich möchte mich für die Zusammenarbeit, das Vertrauen und vor allem auch die gute Kameradschaft bedanken“, sagte Helmut Ossenbrüggen am Freitagabend. Letztmals leitete er die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heist. Nach 18 Jahren als Wehrführer und zuvor sechs Jahren als Stellvertreter legte er sein Amt nieder. „43 Jahre habe ich voll. Ein paar Jahre habe ich noch vor mir. Die will ich in der Mannschaft verbringen“, sagte Ossenbrüggen. Sein bisheriger Stellvertreter Kai Ludewigs wurde zum neuen Wehrführer gewählt.

„Gute Ausbildung, gutes Gerät, die Pflege der Kameradschaft und der Zusammenhalt sind wichtige Elemente einer funktionierenden Wehr. Und das haben wir hier“, sagte Ossenbrüggen. Mit 57 Aktiven, 19 Mitgliedern in der Ehrenabteilung und vor allem 19 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr sei die Freiwillige Feuerwehr Heist gut für die Zukunft aufgestellt. Die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs sei beschlossen. „Wir haben uns nicht an der landesweiten Ausschreibung beteiligt, sondern aufgrund der besonderen Anforderungen individuell ausgeschrieben“, sagte Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU).



Flugplatz als besondere Herausforderung





Denn der Flugplatz Heist und die zahlreichen Waldgebiete der Gemeinde seien eine besondere Herausforderung. „Der Flugplatz hat eine schlechte bis katastrophale Löschwasserversorgung. Weder der Pächter noch der Bund fühlen sich verantwortlich“, sagte Ossenbrüggen. Dabei sei der Flugplatz mit 50 000 Flugbewegungen einer der am stärksten frequentierten Sportflugplätze bundesweit. „Wir müssen daher auf unseren Fahrzeugen so viel Wasser wie möglich mitführen“, sagte Ossenbrüggen.

Weitere Herausforderungen für seine Nachfolger seien die Tagesverfügbarkeit sowie die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern. „Wir haben 24. Das ist noch nicht grenzwertig, aber weniger dürfen es nicht werden“, warnte Ossenbrüggen. Sechs Kameraden seien derzeit in der Ausbildung. „Die brauchen wir auch“, betonte der scheidende Wehrführer.

Gleiches gelte für die Jugendfeuerwehr. „Sie sichert den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr Heist. 90 Prozent unserer Neuzugänge kommen aus der Jugendfeuerwehr“, erläuterte Ossenbrüggen. Dabei hat diese gerade einen Wandel durchgemacht. „Wir haben die elf Abgänge aus dem Vorjahr mit zehn Zugängen kompensiert. Das spricht für eine gute Ausbildung“, sagte Jugendfeuerwehrwart Kai Lohse, der sein Amt nach sechs Jahren zur Verfügung stellte. „Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Daher war es Zeit für einen Umbruch. Ich war Gründungsmitglied, zwölf Jahre dabei und davon sechs Jahre als Chef.“

„Funken ist nicht mehr“, sagte der stellvertretende Kreiswehrführer Stefan Mohr an Ossenbrüggen gerichtet. Es fehle eine Funkausbildung. „Da haben wir keine Eintragung. Da ist eine offizielle Anordnung zur Unterlassung. Ich freue mich aber, Dich bei einer der nächsten Schulungen begrüßen zu dürfen“, sagte Mohr unter dem Gejohle der Kameraden. „Ich habe den Kursus 1977 mit Helmut gemacht“, rief ein Kamerad. Schnell kam der Konter: „War das schon Sprechfunk?“

Kommunikation gehe auch ohne, gab Ossenbrüggen seinem Nachfolger mit auf den Weg und überreichte ihm eine Signalpfeife. „Die habe ich von meinem Vorgänger erhalten und er von seinem. Woher der sie hat, weiß ich auch nicht.“