Feinstaubmessung auf eigene Faust

FWH-Fraktionschef Marco Küchler hat eine Messstation entwickelt und installiert, um Vergleichswerte zu erhalten

von shz.de

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Ein ungewöhnlicher Weg für die Kontrolle der Luftqualität wird jetzt in Haselau gegangen. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung war mitgeteilt worden, dass das Land Schleswig-Holstein den Messcontainer im Haselauer Ortsteil Altendeich derzeit nicht für eine Feinstaubmessung aufrüsten will. „Das Land erwägt die Aufrüstung erst, wenn das geplante Müllverbrennungskraftwerk in Stade-Bützfleth in Betrieb geht“, sagte Marco Küchler, Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft Haselau (FWH).

Da aus seiner Sicht aber Vergleichswerte wichtig sind, hatte Küchler im Umweltausschuss angeregt, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt. Diese Idee sei allerdings kleingeredet und abgelehnt worden. Nun hat Küchler, von Beruf Ingenieur, einen eigenen Feinstaubsensor gebaut und auf Privatgrund in der Straße Achtern Schranken installiert. Der Sensor misst alle fünf Minuten die Feinstaubkonzentration, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Die Daten

werden über WLAN im Internet gespeichert und können unter Feinstaub: https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-579257-sds011 abgerufen werden

Küchler: „Diese Messung ist sicherlich nicht wissenschaftlich einwandfrei, aber wir können einen Anstieg nach Inbetriebnahme nachweisen.“