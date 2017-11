FDP gerüstet für den Wahlkampf

vergrößern 1 von 2 Foto: Gabriel 1 von 2

von Oliver Gabriel

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Kommunalwahl 2018: Wedels FDP liegt vorn – zumindest was die Vorstellung ihrer Listen- und Direktkandidaten angeht. Ungeachtet der Turbulenzen nach dem Ausstieg der Freien Demokraten aus den Sondierungsgesprächen in Berlin und im Vertrauen darauf, „dass uns Wolfgang Kubicki, Christian Lindner und Katja Suding gut vertreten“, so Ortsvorstand Peter Heinze, haben Wedels Liberale Anfang der Woche Weichen gestellt für den Urnengang im kommenden Mai. „Ich freue mich, dass wir mit einer guten Mischung aus erfahrenen und neuen, jüngeren Frauen und Männern in den Wahlkampf gehen“, sagte Heinze mit Blick auf die einmütig verabschiedeten Ergebnisse. Die Kandidaten für die 16 Wahlkreise würden durch berufliche Erfahrungen und bisherige kommunalpolitische Arbeit die wesentlichen Felder Bildung, Schule und Kitas, Stadtentwicklung sowie Finanzen hervorragend abbilden. Heinze hob zudem den hohen Frauenanteil der kommenden Fraktion hervor, der „je nach Wahlergebnis zwischen 50 und 75 Prozent liegen wird“.

Das fängt mit der Spitzenkandidatin an: Die langjährige Fraktionschefin Renate Koschorrek (69) steht erneut auf Platz eins. Auf Platz zwei und damit aussichtsreich auf dem Sprung in den Rat steht der ehemalige Landtagsabgeordnete Martin Schumacher (71), seit dieser Wahlperiode planungspolitischer Sprecher der FDP. Platz drei nimmt Nina Schilling ein. Die 37-Jährige Online-Redakteurin und Mutter zählt zu den elf neuen Kräften, die der jetzt 31 Mitglieder starke Ortsverband 2017 gewinnen konnte. Schilling engagiert sich unter anderem im Vorstand des Frauenhaus-Trägervereins und nennt neben dem sozialen Bereich Stadtentwicklung und Wohnraum als Schwerpunkte. Ebenfalls Sozialpolitik und den Sektor Bildung nennt Andrea Spangenberg als ihre bevorzugten Themen. Die 46-jährige Lehrerin der Altstadtschule holte 2013 bereits als Direktkandidatin zahlreiche Stimmen in ihrem Wahlkreis. Platz fünf besetzt Helmut Thöm (78), der neben Koschorrek als Nachrücker im Rat sitzt und Sprecher des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses ist.

Inhaltlich verfolge die FDP im Wesentlichen beständig die Ziele, die sie schon 2013 auf der Agenda hatte, so Heinze. Als da wären Kita- und Krippenplatzversorgung, Verbesserung der Ausstattung an Schulen, Förderung von Wohnungsbau, Schaffung von Arbeitsplätzen im Businesspark und Minderung der Verkehrsprobleme durch Realisierung der Nordumfahrung sowie ÖPNV-Verbesserung. Zudem stehe die FDP für eine Haushaltspolitik, die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit in Wedel lässt und nicht an Kiel abgibt, so Heinze.

Heinze selbst wurde in der Vorstandswahl ebenso bestätigt wie sein Stellvertreter Jochen Kieper, Schatzmeister Rainer Karnstädt und Schriftführer Thöm. Zu Schumacher gesellen sich als neue Beisitzer Benny Schilling und Tobias Janssen.