Mini-Lösung für kritisierten Bustakt : Fahrzeitverlängerung um ein bis zwei Minuten

Wedel | Der Bustakt der Linie 289, die die Moorwegsiedlung mit dem Bahnhof verbindet: Seit 2015 mühten sich zunächst die Interessengemeinschaft Mehr Sicherheit Moorweg-Gebiet (MSM), dann auch der Wedeler Seniorenbeirat um Verbesserungen. Jetzt endlich gibt es Antwort von der zuständigen VHH – Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (früher PVG) sowie der SVG – Südholstein Verkehrsservice GmbH. Und die macht deutlich: Viel ist nicht drin für Wedel.

Ein Takt, der es erlaubt, den Anschluss an Busse und Bahn ohne Hetze oder langes Warten zu bekommen: Diese Forderung des Seniorenbeirats hatte der Wedeler Rat im Dezember an die Verkehrsbetriebe weitergeleitet. Mitsamt dem Vorschlag, die Busabfahrt um zehn Minuten zur jetzigen Abfahrtzeit zu verschieben. So sei außerhalb der Hauptverkehrszeiten eine Umsteigemöglichkeit von 13 bis 15 Minuten gegeben, hatte der Beirat argumentiert. Aktuell seien es drei bis fünf Minuten – für Menschen mit Gehschwierigkeiten kaum zu schaffen , so die Interessenvertreter der älteren Wedeler. Zudem seien bei Unpünktlichkeiten Anschlussbus oder -bahn oft bereits abgefahren.

Die Verkehrsbetriebe schreiben das Problem „teilweisen Verspätungen der S1 und andererseits Fahrzeitverlängerungen auf der 289 durch neue Geschwindigkeitsreduzierungen“ zu. Tatsächlich ist mittlerweile die Mühlenstraße auf der Strecke ganztags auf Tempo 30 runtergebremst. 100-prozentige Pünktlichkeit mit Abwarten größere S1-Verspätungen ließe sich demnach lediglcih durch deutliche Verlängerung der Fahrzeug der 289 erreichen. Dies wiederum würde den „teuren Einsatz einen zweiten Busses“ bedeuten, so VHH und SVG. Sie halten es für sinnvoller, „es zunächst mit einer aufwandssparsamen Lösung zu versuchen“. Nämlich der Fahrzeitverlängerung im Rahmen des verbliebenen Spielraums um ein bis zwei Minuten. Der Betreiber sei bereits mit schnellstmöglicher Umsetzung beauftragt.

Eine Verschiebung der Abfahrtzeit wäre laut den Verkehrsbetrieben während des Ezn-Minuten-Takts der S1 ohne jeden Effekt. Beim 20-Minuten-Takt der Bahn würde sich die Übergangszeit dagegen auf 14 Minuten verlängern. Planungsgrundsätze für einen attraktiven, konkurrenzfähigen ÖPNV sähen jedoch Anschlusszeiten von spürbar unter zehn Minuten vor. Bei Abfahrtzeitverschiebung sehen die Betriebe insofern mehr Nach- als Vorteile und fürchten zudem eine abnehmende Nutzung der Linie 289. Der Planungsausschuss befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema. Das Gremium tagt am Dienstag, 5. September, ab 18 Uhr im Ratssaal.

von Oliver Gabriel

erstellt am 29.Aug.2017 | 12:00 Uhr