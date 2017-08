Mühlenteich, Galgenberg und Bahnhofstraße : Fahrradsicherheit: Der ADFC benennt Unfallschwerpunkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | „Die Polizei hat uns gesagt, dass es keine Unfallschwerpunkte in Wedel gibt“, sagte Jürgen Lieske beim Themenabend des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Wedel. Dann legte er im Stadtteilzentrum „Mittendrin“ eine eigene Übersichtskarte auf den Tisch. Mit grünen Markierungen waren alle Unfälle, bei denen Fahrradfahrer in der Rolandstadt beteiligt waren, eingetragen. Auf der Bahnhofstraße reihten sich diese wie an einer Perlenschnur aneinander. Auch im Galgenberg und an der B 431 setzte sich dieses Bild fort. „Ich finde, man kann schon Unfallschwerpunkte erkennen. Die ganze Bahnhofstraße ist ein Unfallschwerpunkt, aber die offizielle Definition ist wohl eine andere“, so Lieske.

Insgesamt 62 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern und Pedelecs verzeichnete die Polizeidirektion Bad Segeberg im Jahr 2016 für Wedel. Drei weniger als im Jahr 2015. Die Zahl der leicht Verletzten blieb mit 50 Personen gleich. Die Zahl der Schwerverletzten ging von zwölf auf zwei zurück. Tote bei Radunfällen gab es seit 2009 keine. „Wir haben eindeutig eine Risikogruppe: Kinder“, erläuterte Lieske. „Kinder als Fahrradfahrer benutzen häufig verbotswidrig andere Straßenteile, wie den Gehweg, oder fahren entgegengesetzt der Fahrtrichtung“, heißt es in den Feststellungen der Polizei im Verkehrssicherheitsbericht. 74 Prozent der Unfälle von Kindern verunglücken innerorts – davon zwei Drittel als Fußgänger und Fahrradfahrer. „In Wedel gibt es einen Kinderstadtplan, in dem die Gefahrenpunkte eingezeichnet sind“, sagte Lieske und zeigte auf das bunt gestaltete Faltblatt, auf dem anders als bei seiner Version rote Markierungen die gefährlichen Stellen anzeigen. „Das ist fast deckungsgleich mit unseren Annahmen“, sagte Lieske.

Der ADFC befürworte zwar die Schutzstreifen in der Bahnhofstraße, doch seien diese zu schmal. „Eigentlich braucht man auch Abstand zu den parkenden Autos, denn wenn jemand seine Autotür öffnet, wird es für die Radler eng“, erläuterte Lieske. Auch die Führung von Radwegen, wie am Mühlenteich, wo der Radverkehr plötzlich auf die B431 geführt wird, halten die ADFC-Mitglieder für gefährlich. „Generell sollte einer getrennten Wegführung von Rad- und Kfz-Verkehr der Vorrang gegeben werden“, zitierte Lieske aus den Leitlinien des ADFC für Radwegegestaltung. Dies sei eine Aufgabe für das Radwegekonzept, dass die Stadt Wedel 2018 beschließen und 2020 umsetzen will. „Der Zeitrahmen ist schon sehr sportlich, aber wir sind auch verwundert, dass man uns bisher nicht zu den Gesprächen der ,Fahrrad AG’ eingeladen hat, werden da aber noch mal das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen“, sagte Lieske. Denn Verbesserungsbedarf sehen die Radler an vielen Orten der Rolandstadt. „Das wird bei Planungen nur oft vergessen“, kritisierte Lieske.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr