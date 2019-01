Fahrplan für den Sozialausschuss

Schwerpunktthemen der einzelnen Sitzungen sollen für die Kommunalpolitik ein effektiveres Arbeiten möglich machen

von Inge Jacobshagen

24. Januar 2019, 16:00 Uhr

Eine sinnfällige Strukturierung und eine themenbezogene Fixierung sollen die Arbeit im Wedeler Sozialausschuss in Zukunft effizienter und übersichtlicher machen. „Es gehen Themen immer mal wieder verloren, wenn sie nicht regelmäßig auf der Tagesordnung stehen“, gab Ausschussmitglied Heidi Keck (SPD) in der jüngsten Sitzung zu Bedenken. Sie hatte für ihre Partei den Vorschlag eingebracht, den Fahrplan fürs Jahr mit Themenschwerpunkten zu versehen.

Einen besonders großen Raum nehmen im Sozialausschuss die unterschiedlichen Jahresberichte der mannigfaltigen sozialen Einrichtungen in der Stadt ein. Nicht immer nur berichten lassen und reagieren: „Wir wollen aktiv werden, uns vorbereiten, zielgerichteter arbeiten“, unterstützte Parteikollegin Meltem Adal das Anliegen. Vorher hatte bereits Karin Blasius von den Grünen eine effektivere Strukturierung für die noch ausbleibenden neun Treffen angeregt. „Wir brauchen so etwas wie einen Sozialentwicklungsplan“, lautete ihre Idee in Anlehnung an den Sportentwicklungsplan, der gerade von der Politik auf den Weg gebracht wird.

Ausschussvorsitzender Julian Fresch (CDU) nahm die Idee der Schwerpunktsetzung gern auf. Er gab allerdings zu Bedenken, dass solch ein Verfahren eine gehörige Portion Selbstdisziplin von den Ausschussmitgliedern erfordere. Anträge müssten so rechtzeitig zu den entsprechenden Sitzungen eingereicht werden, dass vorher noch eine Beratung in den Fraktionen möglich sei, um sie effektiv diskutieren zu können. Hier hakte auch Fachbereichsleiter Ralf Waßmann ein. Auch die Vorarbeit in der Verwaltung benötige Zeit, stellte er klar.

Ganz so streng wollte Keck das Korsett gar nicht geschnürt wissen. „Jeder kann immer Anträge stellen. Es ist nicht mein Ziel, dies einzuschränken. Es gibt immer akute Sachen“, entgegnete sie. Die SPD wolle nichts verhindern, sondern die Diskussion beleben und vorwärtsbringen.

Jugend, Senioren, Arbeit und Soziales, Frauen, Wohnen sowie Integration sind jetzt zu Schwerpunktthemen für die Treffen bestimmt worden. In der Februarsitzung bleibt es wegen fehlenden Vorlaufs beim bereits vorher gesetzten Thema „Satzung Wohnunterkünfte“. Im März steht das Thema „Jugend“ auf dem Programm mit den Jahresberichten der Jugendeinrichtungen, des Familienzentrums und mit dem Konzept des Kijuz. Im Mai geht’s für die Ausschussmitglieder auf einen Workshop. Zum Thema „Arbeit und Integration“ soll im Juni der Jahresbericht der städtischen Integrationsbeauftragten folgen. Zudem soll endlich einmal auch das Jobcenter eingeladen werden. „Frauen“ lautet das Thema der Augustsitzung, das die Konzeptvorstellung der Villa und die Berichte von Gleichstellungsbeauftragter und Frauenhaus auf dem Programm hat. In der Septembersitzung kommt zum Bericht der Behinderten-Arbeitsgemeinschaft das Thema „Wohnungsbau“ hinzu. Und im Oktober widmen sich die Politiker unter dem Schwerpunkt „Senioren und Soziales“ den Jahresberichten der in dem Feld arbeitenden Einrichtungen. Für die Lesung des Haushalts bleiben in diesem Fahrplan zwei Sitzungen vorbehalten.