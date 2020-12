Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht in Wedel: Radfahrerin stürzt – Autofahrer fährt davon

Die 27-jährige wollte eine Kollision vermeiden und bremste so scharf, dass sie von ihrem Fahrrad fiel.

23. Dezember 2020, 16:25 Uhr

Wedel | Wie die Polizei am Mittwoch, 23. Dezember, meldete, ist es bereits am vergangenen Sonntag (20.Dezember) am frühen Morgen im Kreuzungsbereich der Rudolf-Breitscheid-Straße/ Feldstraße aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen.

Kreuzug Rudolf-Breitscheid-Straße/Feldstraße

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr um 6.52 Uhr eine Radfahrerin aus Wedel die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Rissener Straße entlang – allerdings auf dem linken Radweg. In dem Moment, als die 27-Jährige die Feldstraße überqueren wollte, bog ein Autofahrer, der ebenfalls auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in die selbe Richtung fuhr, links in die Feldstraße ein.

Autofahrer kümmert sich nicht um die Verletzte

Beinahe wäre es zu einer Kollision gekommen. Die blieb nur aus, weil die Radfahrerin scharf abbremste. Dabei jedoch stürzte die junge Wedelerin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer, der laut Polizei den Sturz mitbekommen haben dürfte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Hinweise an die Polizei in Wedel

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, kann sich auf der Wedeler Wache unter Telefon (04103) 50180 melden.