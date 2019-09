„Etwas mehr Bürgerservice, bitte!“

Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße kritisieren Informationspolitik der Stadt zu bevorstehenden Vollsperrungen

von Oliver Gabriel

09. September 2019, 15:10 Uhr

Wedel | Eigentlich parken Brigitte und Hans-Otto Wiese ihr Auto im Carport vor dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße, starten dort regelmäßig Richtung Pinneberg zum Sport und zu Stadtfahrten zum Einkaufen. Eigentlich. Dass das eine Woche lang nicht möglich ist, haben sie durch Zufall erfahren – aus ihrer Zeitung, dem Tageblatt, Sonnabend-Ausgabe vom 7. September. „Ich hätte es fast überlesen“, sagt Hans-Otto Wiese. Vollsperrung ab 16. September, keine Erreichbarkeit der Grundstücke bis Sonnabend aufgrund von Fahrbahnsanierungen. Wo das Auto dann stehen soll? Wie es mit den Einkaufstaschen läuft? Wieses wissen es noch nicht. Was sie jedoch sicher wissen: In Ordnung finden sie diese Informationspolitik der Stadt nicht. „Wieso gibt es keine direkte Anwohner-Information? Die Bürger müssen doch mitgenommen und rechtzeitig unterrichtet werden, damit sie sich auf so etwas einstellen können“, sagt Wiese, der selbst 50 Jahre bei der Stadt Hamburg gearbeitet hat. Also hat er angerufen im Wedeler Rathaus, quasi von Ex-Kollege zu Kollege. Einen formalistischen Hinweis, dass keine Verpflichtungen zu der gewünschten Art der Information bestehe, ließ der Pensionär da nicht gelten. „Ich dachte, solche Zeiten sollten vorbei sein“, so Wiese. Auch auf die Anmerkung: Wenn es zu früh passiert, vergessen es die Leute, wenn es zu spät ist, beschweren sie sich, konterte der Wedeler: „Dann muss man halt das richtige Maß finden.“

Dass das der Stadt offenbar wiederholt nicht immer gelingt, hat jüngst auch Wedels Politik aufgezeigt und kritisiert. Anlass war die geplante Sperrung der Einmündung Wiedetwiete aus der Pinneberger Straße. Viel zu kurzfristig und ungenügend seien die Bürger informiert worden über eine Maßnahme, von der Hunderte über Monate betroffen sind, empörten sich die Grünen seinerzeit. Die SPD startete wenig später einen Vorstoß per Antrag, der die Stadt verpflichten sollte, drei Wochen vor Beginn einer Baumaßnahme umfassend zu informieren. Letztlich wurde daraus ein Prüfauftrag.

Stadtsprecher Sven Kamin erklärte gestern, man habe Verständnis für den Unmut von betroffenen Bürgern und nehme die Beschwerden ernst. Zugleich zeigte er aber auch Faktoren auf, die den Informationsfluss behindern. So würde bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen der ungefähre Zeitrahmen relativ lange im voraus feststehen, nicht aber der genaue Zeitpunkt der Umsetzung. Baufirmen seien derzeit sehr eng getaktet, so dass häufig auch mal Maßnahmen kurzfristig zwischenrutschten, sagt Kamin. „Je dichter dran wir dann informieren, desto treffgenauer ist es.“ Die Stadt nehme die Kritik jedoch an und wolle künftig eine Jahresübersicht der absehbaren Bauarbeiten geben. So seien die Betroffenen zumindest vorgewarnt und könnten gegebenenfalls nachfragen.