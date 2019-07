Es wirkt: Qigong bringt Ruhe

Die Übungen erfordern Koordinationsvermögen, doch Elle Alexy-Metz erklärt sie so einfach, dass man sie leicht nachmachen kann

von Inge Jacobshagen

15. Juli 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Die wichtigste Frage stellt sich, bevor es überhaupt losgeht: Was ziehe ich an? Qigong im Bürgerpark bei 15 Grad und dunkel aufziehenden Wolken. Gymnastikhose, um beweglich zu bleiben? Oder dürfen es auch Alltagsklamotten sein? Ich entscheide mich fürs Wohlfühlen: Jeans, Sweatshirt und Turnschuhe – und eine Regenjacke für alle Fälle.

„Vielleicht weht der Wind die Wolken ja noch weg“, begrüßt mich Elle Alexy-Metz. Die Qigong-Lehrerin bietet bereits im elften Sommer Qigong im Wedeler Bürgerpark an. Jeden Sonntag im Juli steht sie ab 10 Uhr auf der großen Wiese bereit, um alte Bekannte und neue Neugierige in die Gesundheits- und Entspannungsübungen einzuweisen. Mit der fernöstlichen Bewegungs- und Meditationslehre kam die gelernte Krankengymnastin bereits vor 35 Jahren in Kontakt. In der Reha für Mukoviszidosekranke tauchten immer mal wieder Qigong-Übungen auf, erzählt Alexy-Metz. Und als sie vor 16 Jahren in Wedel den Reha-Sport für Frauen nach einer Brustkrebsbehandlung aufbaute, erzählten ihr auch hier die Teilnehmerinnen von ihren positiven Erfahrungen mit Qigong.

Mittlerweile ist Alexy-Metz ausgebildete Qigong-Lehrerin und glühende und engagierte Vermittlerin der Gesundheitsvorsorge. Denn das ist Qigong, erklärt ein Faltblatt, das sie unterm wunderschön ausladenden alten Baum in der Mitte der Wiese für neue Teilnehmer ausgelegt hat: „Die Übungen wirken entspannend und stärken die Selbstheilungskräfte durch die regulierende und stärkende Beeinflussung physiologischer und psychischer Funktionen“, heißt es da.

Praktisch ist es alles viel einfacher, als ich es mir bei dem großen theoretischen Überbau ausgemalt habe. Einfach nachmachen, fordert Alexy-Metz uns auf. Die Gruppe ist mittlerweile auf knapp 50 Personen angewachsen, nicht nur ältere, auch jüngere Mitstreiter sind darunter – und zwei Männer. Fester Stand, entspannter Körper, die Wirbelsäule aufrichten: Um die Energiebahnen zu erwecken, klopfen wir uns erst einmal überall ab. Alexy-Metz erläutert immer wieder, wie die einzelnen Übungen vonstatten gehen, erklärt, warum wir sie anwenden und führt sie vor – alles gleichzeitig. „Nicht so viel denken, sich der Übung überlassen“, mahnt sie uns an.

Mit sprechenden Bildern erklärt sie die unbekannten Bewegungen. Wir schieben das mit trüber Energie beladene Boot von uns und holen mit der flachen Hand neue Energie zum Herzen heran. Schwierig wird es, wenn auch noch die Füße einbezogen werden. Wenn die Gliedmaßen unterschiedliches tun und wir uns dann auch noch in Bewegung setzen. Das zu koordinieren erfordert Konzentration. Aber keine Panik: Jede Übung wird mehrere Male wiederholt, man findet sich hinein. Zwischendurch konzentrieren wir uns zudem immer wieder auf unsere Mitte.

Claudia, Kay und Tochter Paula Strübing sind wie ich heute zum ersten Mal mit dabei. Treibende Kraft, Qigong einmal auszuprobieren, war die Mutter. „Das ist im Moment meins: Entspannung, Achtsamkeit, Meditation“, erklärt Claudia Strübing. Nicht nur sie, auch Kai und Paula sind mit der Übungsstunde zufrieden. „Ich fand es sehr schön“, bestätigt die Tochter.

Auch ich fühle mich jetzt wohl in meiner Haut. Qigong hat gewirkt. Ich konnte runterkommen, mich sammeln, auftanken. Die fernöstliche Gesundheitslehre ist eher Meditation als Bewegung, finde ich, obwohl die Übungen durchaus hohe Anforderungen an die Koordination stellen. Alexy-Metz vermittelt das alles ausgezeichnet. Nicht zu viel Theorie, nicht zu viel Überbau, dazu bildliche Erklärungen, mithilfe derer man die Übungen ohne große Schwierigkeiten sofort mitmachen kann.