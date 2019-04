Erstes Projekt bereits umgesetzt

Fördervereins der Feuerwehr Moorrege spendiert Anhänger für die Jugendfeuerwehr / Ärger um Satzung und Gemeinnützigkeit

05. April 2019, 16:00 Uhr

„Wir waren im ersten Jahr sehr erfolgreich und haben mehr erreicht, als wir selbst erwartet haben“, berichtete Veit Ghiladi, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege, während der Jahreshauptversammlung. Vor einem Jahr wurde der Verein gegründet, um die Wehr ideell und materiell zu unterstützen. 32 Mitglieder – aus der aktiven Wehr kommen sieben Mitglieder, vier sind beitragsfrei, 16 sind passive Mitglieder der Moorreger Feuerwehr – gehören dem Verein an, der sein erstes Projekt bereits umsetzen konnte.

„Wir haben uns als erstes Ziel vorgenommen, einen Anhänger für die Jugendfeuerwehr anzuschaffen“, erläuterte Ghiladi. „Als ich von der Summe von 7500 Euro erfuhr, war ich mir sicher: Da müssen wir einige Jahre sparen.“ Doch konnte der Anhänger bereits in der vergangenen Woche bestellt werden. „Damit haben wir selbst nicht gerechnet“, sagte der Vorsitzende. Insgesamt nahm der Verein seit seiner Gründung mehr als 16 000 Euro ein. „Unsere Mitglieder haben Beiträge in Höhe von fast 2000 Euro beigesteuert“, berichtete Ghiladi. Der Cocktailstand während des Laternenumzugs sei ein „riesen Erfolg“ gewesen, um neue Mitglieder, aber auch Einnahmen zu generieren. Zudem vermittelte Schriftführer Guido Prüssing den Kontakt zum amerikanischen Unternehmen Archer Daniels Midland, das in Deutschland Ölmühlen betreibt und einer der weltweit größten Verarbeiter von Sojaschrot, Sojaöl, Palmöl, Ethanol, Fructosesirup und Backmehlen ist. 6000 Dollar spendete das Unternehmen – etwa 5300 Euro. „Dass wir sogar aus Amerika unterstützt werden, das hätte ich nun überhaupt nicht erwartet“, do der Vorsitzende.

„Die Anmeldung beim Amtsgericht war das einzige, was beim Start sofort geklappt hat“, erläuterte Ghiladi. Die Einrichtung des Vereinskontos habe sich hingezogen und auch ein Schreiben des Finanzamts sorgte für Unmut beim Fördervereinsvorstand. „Zweck des Vereins ist es, die Freiwillige Feuerwehr Moorrge ideel und materiell zu fördern“, heißt es in der Satzung, die vorab dem Finanzamt gesendet wurde, um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit zu erhalten. „Uns wurde gesagt, dass alles passt“, berichtete Ghiladi. Doch habe man nach dem Eintrag ins Vereinsregister den Hinweis erhalten, dass die Satzung geändert werden müsse. Nach Paragraf 58 der Abgabenordnung dürften die Einnahmen des Fördervereins „ausschließlich zur Förderung des Feuerschutzes durch die Weiterleitung an die Gemeinde Moorrege als Träger der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege“ verwendet werden. „Wir sind sehr unglücklich über die Formulierung. Wir haben Kontakt mit anderen Fördervereinen aufgenommen, die nicht aufgefordert wurden, ihre Satzung entsprechend zu ändern“, berichtete Moorreges Wehrführer Sven Heitmann (Foto, klein). Ein Termin in Kiel im Finanzministerium brachte keine Klärung. „Da gab es nur Politikerblabla“, berichtete Ghiladi. Da man die Gefahr sehe, dass der Verein weder die Jugendfeuerwehr noch Dinge abseits des reinen Brandschutzes unterstützen dürfe, verzichtete Ghiladi auf eine Satzungsänderung. „ Es gibt ein Problem und wir sind gerade dabei, es rechtlich prüfen zu lassen.“ Amtsdirektor Rainer Jürgensen, selbst Mitglied des Fördervereins, bot an, im Finanz- und Innenministerium nachzufragen.

Aufgrund der guten Finanzlage haben die Vereinsmitglieder bereits die nächsten Projekte beschlossen. Ein Geschirrspüler für 3200 Euro soll angeschafft werden. „Damit sich jetzt keiner über die Summe wundert, will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich um ein Industriegerät handelt“, erläuterte Heitman. Ghiladi bestätigte die Notwendigkeit: „Ein einfaches Gerät reicht nicht. Meine Frau hat beim Laternenumzug Gläser für den Cocktailstand gespült. Ich kann gern ihre Leiden vortragen.“ Zwei Monitore im Wert von 650 Euro sollen die älteren Geräte in der Fahrzeughalle und den Umkleidebereichen ersetzen. Auf diesen werden bei Einsätzen Informationen zum Notfall, dem Ort und weitere Daten übermittelt. „Das hilft uns sehr bei der Einsatzvorbereitung“, sagte Heitmann. Der Anschaffung von zwei schattenfreien Großleuchten für 2500 Euro für Veranstaltungen der Wehr, aber auch für Einsätze bei Nacht stimmten die Fördervereinsmitglieder vorerst nicht zu. „Wir sind im Vorstand der Meinung, dass es normales Werkzeug der Feuerwehr ist und das muss die Gemeinde anschaffen“, sagte Ghiladi.

Dafür sollen 1500 Euro für ein Zeltlager oder eine Ausfahrt der Jugendfeuerwehr bereitgestellt werden, um die Attraktivität der Mitgliedschaft zu erhöhen. Angedacht sei eine Fahrt ins Fünf-Städte-Heim nach Hörnum. Auch die Feier zum 60-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr wolle der Förderverein unterstützen. Allerdings seien die Planungen noch nicht abgeschlossen. „Wir führen erstmal den Jugendfeuerwehrtag im Mai durch und dann überlegen wir, wie wir den Geburtstag feiern“, sagte Jugendwart Thorsten Grünefeldt. „Das Geld ist da“, versichterte Ghiladi. In diesem Jahr sollen noch weitere Mitglieder und Spender gewonnen werden. Dafür wolle sich der Verein bei Veranstaltungen in der Gemeinde präsentieren.

