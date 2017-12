Konstituierende Sitzung : Erste Lehrstunde in Demokratie in Hetlingen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Heinz Stolzenberg 1 von 1

Hetlingen | Gewählt sind sie schon seit ein paar Wochen, aber jetzt mussten sie sich auch noch konstituieren. Und so saßen sie denn im Hetlinger Treff und kicherten verlegen, die sechs neuen Kinder- und Jugendbeiräte der Gemeinde, Jette Velt, Kimi Noah Schönfeldt, Lenny Egold, Jonas Marcel Riekhof, Chantal Stoffers und Lina Böttcher. Durchschnittsalter: 12,8 Jahre.

Recht unvertraute Dinge kamen auf die jungen Leute zu: Erstmal wurden sie verpflichtet. Bürgermeisterin Monika Riekhof (CDU) legte jedem von ihnen die offizielle Urkunde zur Unterschrift vor. Aber da standen Dinge drin, die erstmal in verständliche Sprache übersetzt werden mussten. Beispiel: Vorteilsnahme. „Was soll das denn heißen?“, lautete eine der verdutzten Fragen. Hilfestellungen kamen von zwei alten Hasen, Julius Körner, bis vor kurzem Beiratschef, und seinem bisherigen Stellvertreter Florian Kleinwort. Die beiden nahmen an der Sitzung teil, offiziell aber nur noch als „Öffentlichkeit“. Daran musste Körner sich erst gewöhnen. „Schon komisch, dass jetzt die Sitzung unterbrochen werden muss, wenn ich was sagen möchte“, amüsierte er sich.

Als nächstes galt es, Posten zu verteilen. „Wer soll den Vorsitz führen? Wir brauchen Kandidaten“, trieb Riekhof die Tagesordnung voran. Etwas unsicheres Drucksen, aber dann lotste Riekhof die sechs sanft und sachte durch die parlamentarischen Formalitäten. Die meisten schlugen Jette vor, die willigte ein, gewählt zu werden, ging aus der Abstimmung mit fünf Ja-Stimmen als klare Siegerin hervor, akzeptierte die Wahl – und schon wurde es ernst: Von da an musste sie die Sitzung leiten.

Zu Jettes Stellvertreter avancierte Jonas, einvernehmlich von allen gewählt. „Mama Bürgermeisterin“ Riekhof gratulierte mit einem Kuss. Und schon rief Jette die nächste Wahl auf: Kassenwärter. „Kassenwart“, korrigierte Riekhof diskret. Der Job ging an Kimi. Lenny wurde zum Beisitzer gekürt. Damit war die Führungsriege komplett. Denn einen eigenen Schriftführer braucht der Ausschuss nicht, den stellt das Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums). Die konstituierende Sitzung protokollierte Cedric Hinz.

Etwas später übergab Florian dem neuen Kassenwart die Barschaft des Ausschusses, einen Briefumschlag mit etwas Spendengeld darin. Außerdem händigte er Süßigkeiten-Vorräte aus, die der alte Beirat nicht aufgebraucht hatte. Bei der anschließenden Aufgabenverteilung spielte das sehr junge Alter der sechs noch einmal eine Rolle. „An den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse dürft Ihr wahrscheinlich noch nicht teilnehmen, denn die enden für Euch zu spät“, überlegte Riekhof. Als Ausweg regte sie an, Themen mit den Vorsitzenden der Gremien zu besprechen.

Zum Schluss wurden für 2018 vier Sitzungstermine festgelegt, immer ein paar Wochen vor der Gemeindevertretung, um Fristen für eigene Anträge zu wahren. Los geht es am 19. März. Die Konstituierung hatte den sechs Kindern Mut abverlangt und sie vielleicht auch etwas erschöpft. Als Lohn und Rückenstärkung hatte Riekhof aufmunternde Schlussworte parat: „Ihr stärkt den ländlichen Raum. Ihr gestaltet Zukunft“, gab sie ihren sechs Zuhörern auf den Weg.