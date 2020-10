Polizei sucht Zeugen : Erneut Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Wedel

Vor einigen Tagen schlugen die Täter im Breiten Weg zu. Diesmal stiegen sie in der Wiedestraße und der Hanna-Lucas-Straße ein.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

20. Oktober 2020, 15:45 Uhr

Wedel | Erneut sind in Wedel Mehrfamilienhäuser zum Ziel von Einbrechern geworden. Diesmal schlugen der oder die Täter am Montag, 19. Oktober, in zwei Erdgeschosswohnungen an der Hanna-Lucas-Straße und der Wiedestraße zu. Laut Polizei ereigneten sich die beiden Taten in den nur 300 Meter voneinander entfernten Gebäuden in der Zeit zwischen 18.15 und 20.35 Uhr.

Täter durchwühlen sämtliche Schränke und Behältnisse

Die Einbrecher verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zur Beute konnte laut den Ermittlern noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020.

Zusammenhang zwischen den Einbrüchen?

Erst am Donnerstag, 15. Oktober, war ein Mehrfamilienhaus am Breiten Weg von Einbrechern heimgesucht worden. Ganz ähnlich den jüngsten Taten schlugen sie in den frühen Abendstunden in einer Erdgeschosswohnung zu, durchsuchten alles in der Wohnung und konnten unerkannt entkommen. Laut Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories prüfen die Ermittler aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe mögliche Tatzusammenhänge zwischen den drei Fällen.

