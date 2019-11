Erleichtert: Trinkwasser ist sauber

Nitrat in Holm: Nur im Oberflächenwasser gemessen

Avatar_shz von Andrea Stange

25. November 2019, 16:00 Uhr

Holm | Erleichtertes Aufatmen bei den vielen Menschen, die zur Informationsveranstaltung über die Qualität des Trink- und Grundwassers in der Haseldorfer Marsch nach Holm gekommen waren. Aufgeschreckt durch einen Bericht über einen deutlich überhöhten Nitratwert an einer von 325 in Schleswig-Holstein eingerichteten Messstellen in Holm Nordost hatten sich ganz viele Bürger aus Holm und den H-Dörfern eingefunden, um Näheres über ihr dort gefördertes Wasser zu erfahren. Der Moderator der Informationsveranstaltung, Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU), war erfreut: „So viele Menschen kommen sonst nur in das Gemeinschaftshaus, wenn wir Jahreshauptversammlung der Feuerwehr haben.“

Die fünf geladenen Experten – unter ihnen zwei Wasserschutzgebietsberater und der Geschäftsführer des Wasserwerks Wedel, das zu den Hamburger Wasserwerken gehört – versuchten Transparenz in das Dunkel der unterschiedlichen Brunnen im Wasserschutzgebiet zwischen Wedel und Uetersen zu bringen, die Hamburg und die Region mit Trinkwasser versorgen.

Der Chef des Wasserwerks Haseldorfer Marsch, das versteckt im Waldgebiet in der Nähe des Wedeler Krankenhauses liegt, Gerhard Gehrke, nannte das beruhigende Ergebnis: In dem von diesem Wasserwerk aufbereiteten Trinkwasser aus den Flach- und Tiefbrunnen ensteht allerbeste Trinkwasserqualität in einem mittleren Härtebereich, in dem Eisen, Blei und Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln nicht mehr nachweisbar sind. Und dazu brauchen die Wasserwerker nicht einmal Kohlefilter, wie sie in anderen Wasserwerken eingesetzt werden.

Die überhöhten Werte an der Messstelle Holm Nordost erklären die Experten damit, dass hier nur Oberflächenwasser in geringer Tiefe gemessen wird, die Grundwasserbrunnen hingegen bei den Flachbrunnen in 25 bis 30 Meter Tiefe, die Tiefbrunnen bei 90 Metern. Die beanstandete ein Meter tiefe Messstelle liege außerdem an der Straße Schierloh in der Nähe eines Moorgebietes, wo der mineralische Abbau von organischen Substanzen im Boden passiere und diese Stoffe schon von Natur aus vorhanden seien.

Landwirte und Baumschüleraus der Region versicherten in ihren Beiträgen, dass sie sich bemühten, Pflanzenschutzmittel und Dünger weit unter der festgesetzten Norm einzusetzen. Die Wasserschutzgebietsberater, die auf Anforderung hierzu wertvolle Tipps geben, könnten ebenfalls dokumentieren, dass Obstbauern, Landwirte und Baumschulen selbst darauf achten, dass sie die für sie nur in guter Qualität nützlichen Böden nicht gefährden.