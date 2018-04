Brandbombe am Elbstrand : Entwarnung nach Bombenfund in Wedel

Es besteht keine Gefahr für Besucher des Wedeler Elbstrands. Die Metallreste werden nach dem Ausbrennen verwertet.

von Bastian Fröhlig

04. April 2018, 16:15 Uhr

Wedel | Die Aufregung war groß, als in der vergangenen Woche ein Spaziergänger den Fund einer Bombe am Wedeler Elbstrand meldete. Am Montag gegen 19 Uhr hatte ein 64-Jähriger einen verrosteten Metallgegenstand gefunden, aus dem es qualmte. Der Strand wurde in einem Radius von etwa 100 Metern abgesperrt. Die Experten des Kampfmittelräumdiensts bestätigten den Verdacht und identifizierten den Gegenstand als Überreste einer englischen Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

„Bei diesem Fund müssen keine weiteren Maßnahmen erfolgen. Gefahren für Gäste in diesem Bereich sind derzeit nicht ersichtlich“, heißt es in der abschließenden Mitteilung des Kampfmittelräumdienstes zum ersten Munitionsfund an diesem Teil des Elbstrands. Bei der aufgefundenen Bombe handele es sich um einen sogenannten „Zerscheller“, bei dem die Bombenhülle aufgeplatzt und der Inhalt zu weiten Teilen ausgebrannt gewesen sei. Durch den Luftkontakt hätten sich die restlichen Anhaftungen der Brandmasse entzündet. Der etwa 15 Kilogramm schwere 30lb-Sprengkörper enthielt laut Polizeipressestelle unter anderem weißen Phosphor, der sich bei Kontakt mit Sauerstoff selbst entzündet. „Die Bombe war von den Experten luftdicht verpackt und zur Zwischenlagerung zum Betrieb des Kampfmittelräumdienstes transportiert worden. Hier wird die Bombe mittels Feuer ausgebrannt, damit die letzten Anhaftungen der Brandmasse vernichtet werden“, teilte Sven Kamin, Pressesprecher der Stadt Wedel, gestern mit. Danach handelt es sich lediglich um Metallschrott, der der Verwertung zugeführt wird.

Die Experten vom Kampfmittelräumdienst lobten bei ihrem Einsatz das besonnene Verhalten des Finders, der sofort die Polizei informiert hatte. Er habe die empfohlene Vorgehensweise beim Fund verdächtiger Gegenstände exakt befolgt: „Den Gegenstand nicht mehr bewegen und mit der örtlichen Polizeidienststelle Kontakt aufnehmen. Die weiteren Maßnahmen werden durch die eingesetzten Beamten koordiniert.“