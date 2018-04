Auswertung : Entwarnung in Wedel: Kein Giftschlick im Strandbad

Entwarnung nach Beprobung der freigespülten Schichten und des Schutts. Stadt will Ursachenforschung.

von Oliver Gabriel

24. April 2018, 12:00 Uhr

Wedel | Entwarnung für Wedels Elbstrand: Nach Auswertung einer Beprobung von schwarzen Ablagerungen und Schutt im Strandbad konnte Birgit Woywod vom städtischen Bauamt jetzt im Bauausschuss vermelden: „Es gibt keinen Giftschlick und keinerlei Anlass für Sperrungen oder ähnliches“.

Wie berichtet hatten die Grünen nach den massiven Sandabträgen Alarm geschlagen und eine Untersuchung der freigelegten Schichten auf elbetypische Schadstoffe aus den Zeiten ungefilterter Einleitungen im Ostblock gefordert. Der Rat hatte daraufhin die Verwaltung mit der Beprobung beauftragt. Ergebnis: Der sichtbar gewordene schwarze Schlick ist laut Woywod Klei. Er sei ebenso unbedenklich wie Schutt und Steinen, die durch den Abtrag zutage getreten sind. Belastungen seien lediglich an schwarzfarbenem Geröll gefunden worden, die möglicherweise aus Wasserbau und Uferbefestigungen stammten. Genauere Untersuchungen würden noch laufen, auch in dem Fall gehe man jedoch von einer Unbedenklichkeit aus. Auf Nachfrage erläuterte Woywod zum Verfahren: 20 Einzelproben seinen am 20. März vom Klei genommen worden und in zwei Mischproben untersucht worden. Zudem wurden zehn Einzelproben von Schutt und Geröll gezogen.

Die Frage nach der Ursache des seit 2017 zu beobachtenden starken Sandabtrags bleibt vorerst weiter unbeantwortet. In einer Mitteilungsvorlage zum Thema schreibt die Verwaltung: Sieben Jahre nach der Strandsanierung fehlten nicht nur die seinerzeit aufgebrachten 5200 Kubikmeter Sand, sondern schätzungsweise etwa eine doppelt so große Menge. Laut Wasser- und Schifffahrtsamt seien ähnlich Sandverluste auf Hanskalbsand und in Hetlingen zu beobachten, so die Verwaltung. Als mögliche Ursache komme die zunehmende Sog- und Schwellwirkung der größer werdenden Schiffe infrage. Die Stadt betont daher erneut, dass die tatsächliche Ursache untersucht und Abhilfemaßnahmen entwickelt werden müssten, damit teuer aufgespülter Sand nicht gleich wieder abgetragen werde. Eine Sandaufbringung per Lkw beziffert die Verwaltung mit geschätzten 250 000 Euro. Die Kosten für ein eine Stranderneuerung durch Aufspülverfahren lägen nach einem Angebot der Hamburg Port-Authority bei etwa 600 000 Euro. Derzeit werde ein Angebot der Technischen Universität Harburg zur Ursachenforschung Entwicklung von Lösungen für das Strandbad ausgearbeitet. Die Stadt nennt etwa 25 000 Euro an Kosten, die jedoch nicht im aktuellen Haushalt enthalten seien.