Entscheidungshilfe für die Wahl

Klimaschutzfonds sowie Jugend- und Seniorenbeirat haben sich zusammengetan und Wedels Politik sieben Fragen gestellt

von shz.de

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Nicht nur die Elterninitiative gab den Wedelern mittels sogenannter Wahlprüfsteine Entscheidungshilfen für das Kreuz am kommenden Sonntag, 6. Mai, mit auf den Weg (wir berichteten). Auch Klimaschutzfonds, Seniorenbeirat und Jugendbeirat haben sich zusammengetan und Fragen an Wedels Politik gestellt.

„Wir haben die sich zur Wahl stellenden Parteien und Vereinigungen gebeten, zu sieben Themenkreisen Stellung zu nehmen“, schreiben Aaron Bolandi (Foto, oben) für den Jugendbeirat, Michael Koehn (Foto, rechts oben) für den Klimaschutzfonds und Bruno Helms (Foto, rechts) für den Seniorenbeirat in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Antworten kamen nicht in der gewünschten Frist zurück, dennoch aber noch rechtzeitig genug, um sie kurz vor dem Stichtag zu veröffentlichen. Sie sind auf der Webseite des Klimaschutzfonds einsehbar.

„Wir haben die Antworten der ehrenamtlichen Politiker aufmerksam gelesen und sind der Meinung, dass die Qualität doch recht unterschiedlich ist. Manche Aussagen erscheinen durchdacht und ausführlich, andere empfinden wir eher als oberflächlich pauschal“, lautet das resümierende Urteil der Initiatoren. Die Bereiche, die in den sieben Fragen abgeklopft werden, sind einerseits spezifiziert auf die Themen der jeweiligen Gruppen. Andererseits sind aber auch Fragestellungen mit übergeordneter Relevanz darunter, die alle Wedeler gleichermaßen betreffen. Zum Beispiel geht die Frage nach einer Positionierung bezüglich eines „gemeinsamen, langfristigen, parteiübergreifenden Konzepts für Verkehr und Infrastruktur“ jeden Rolandstädter etwas an.

Grundsätzlich positiv, aber mit unterschiedlichen Einschränkungen versehen beantworten die Kommunalpolitiker die Frage des Klimaschutzfonds nach einer Verlängerung respektive Aufstockung der auf drei Jahre befristeten, halben Stelle der Klimaschutzmanagerin. Während Grüne und SPD Entfristung und Aufstockung uneingeschränkt befürworten und die WSI zumindest für die längerfristige Einrichtung der halben Personalstelle ist, setzen CDU, FDP und Linke die Frage unter Finanzierungsvorbehalt. Es gelte zudem, eine inhaltliche Auswertung vorzunehmen, so der Tenor.

Der Jugendbeirat ist mit dem Freizeitangebot für junge Menschen in der Stadt unzufrieden und fragt die Parteien nach „praktikablen Vorschlägen“ für eine breitere Auswahl. Bezüglich des Vorschlags nach einem Kino gehen alle Wedeler Parteien mit, sehen die Chancen jedoch unterschiedlich. Ein Investor beziehungsweise Betreiber solle aber auf alle Fälle unterstützt werden. Weil das Kinder- und Jugendzentrum (Kijuz) nach Meinung der CDU nicht stark genutzt wird, fordern die Christdemokraten eine Überarbeitung des Konzepts. Wedels Grüne Jugend setzt auf mehr Bolzplätze, die SPD wegen der Nähe zu Hamburg auf eine bessere Anbindung von S-Bahn und Nachtbus sowie auf die Installierung eines Ruftaxisystems innerhalb Wedels. Angesichts der schwierigen Finanzsituation der Stadt sieht die WSI in absehbarer Zeit keine Möglichkeit für zusätzliche kommunal-finanzierte Freizeit-Angebote, schreibt die Wählergemeinschaft. Die FDP beurteilt das Angebot für Kinder und Jugendliche keineswegs als unzureichend. Sie beschreibt es als ausbaufähig in den Wintermonaten. An die moderne Weiterentwicklung im Freizeitverhalten denkt die Linke. Weil die Jugend viel im Internet unterwegs sei, heiße eine Angebotsförderung heute ein vernünftiger und umfassender Breitbandausbau.

Neben dem Thema Digitalisierung befragen die drei Interessengemeinschaften die Wedeler Politiker auch danach, wie der Jörg-Balack-Weg in seiner Nutzbarkeit verbessert werden könne und welche Ideen sie für eine Entspannung der Auto-Situation vor Kitas und Grundschulen hätten. Zudem wird das Thema S-Bahnhof in den Fokus genommen. Hier geht es den drei Gruppen um konkrete Maßnahmen, die eingeleitet werden können, um die Parkplatzsituation für Auto- und Radfahrer zu verbessern.