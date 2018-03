Kommunale Kinderbetreuung : Entlastung soll für alle Eltern in Wedel gelten

Um die Gesamtheit der Kita-Eltern zu erreichen, sollen die Landeszuschüsse über die Senkung der Essenspauschale verteilt werden

von Inge Jacobshagen

15. März 2018, 15:05 Uhr

Wedel | Ein erster Vorschlag, wie die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Landes für die kommunale Kinderbetreuung auf die Kita-Eltern in Wedel verteilt werden kann, kam prompt. Kaum hatte Peter Heinze (FDP) im jüngsten Bildungsausschuss seinen Antrag an die Verwaltung nach verschiedenen Modellen vorgetragen, meldete sich Claudia Wittburg für die SPD zu Wort: „Wir sind für einen Essensgeldzuschlag“, schlug sie vor und begründete: „Das käme allen Eltern zugute.“ Alle Eltern wollte auch Heinze erreichen, erklärte er. Zudem sei ihm ebenso die Mittagessenunterstützung in den Sinn gekommen. Dennoch: Der Antrag frage nach mehreren Modellen, um eine Auswahl zu haben.

Die erste Idee allerdings gefiel allen Fraktionen sehr gut. Ausschuss-Chef Lothar Barop (SPD) mahnte: „Bei Zuschüssen zu den Gebühren verdient der Kreis.“ Die Beiträge gingen in den Bereichen Sozialstaffel und Sozialhilfe verloren. Petra Kärgel (Grüne) nahm das Stichwort Kita-Gebühren auf. Obwohl die Mitglieder im Wedeler Bildungsausschusses eine Deckelung beschlossen hätten, befürchte sie dennoch einen Anstieg. Der Preisindex, an den die Anpassung gekoppelt sei, sei mit zwei Prozent sehr hoch.

Vermutlich 20 bis 30 Euro pro Monat und Kind

Fachdienstleiter Burkhard Springer konnte Kärgel beruhigen: „Bei der Deckelung der Beiträge sind wir sowieso in der Verpflichtung“, stellte er klar. Die Verwaltung setze den mutmaßlichen Willen der Politik, die Beiträge nicht steigen zu lassen, um. Springer hatte auch erste Zahlen der Landeszuwendungen auf Wedel heruntergebrochen parat. 250.000 Euro in diesem und 450.000 Euro im nächsten Jahr, das sei der Kuchen, der verteilt werden könne, sagte er – allerdings ohne Gewähr. Bei rund 1250 Plätzen mache das 20 bis 30 Euro pro Monat und Kind aus, rechnete Springer vor.

Außer dass von einem Zuschuss zu den Beiträgen der Kreis profitiere und nicht alle Eltern entlastet würden, sei bei dem Modell zudem die technische Umsetzung schwierig. Wesentlich einfacher sei es, über eine Senkung der Essenspauschale zu wirken. „Das wäre für uns ein gangbarer Weg, und man kann ihn jederzeit gehen“, machte er den Verfahrensvorteil deutlich. Einstimmig votierten die Kommunalpolitiker dafür, dass die Verwaltung für den Bildungsausschuss noch vor der Sommerpause eine Beschlussvorlage vorbereitet.