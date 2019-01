Ende einer Erfolgsgeschichte

Flüchtlingshilfe: Das Lager für Möbel im Rosengarten wird Ende März aufgegeben / Grund ist der geringe Bedarf

von Cindy Ahrens

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Mehr als vier Jahre lang hat die Aktion „Willkommen in Wedel“ ein Lager unterhalten und daraus Flüchtlinge mit Möbeln und Gebrauchtgegenständen versorgt. Bald ist damit Schluss: Ende März werden die Räume im Rosengarten aufgegeben. Der letzte Möbeltransport fand bereits Anfang dieses Monats statt.

„Das Angebot ist mittlerweile viel größer als der Bedarf“, erklärt Organisator Martin Schumacher die Hintergründe der Entscheidung. „Die Zahl der Neuankömmlinge hat deutlich abgenommen, und die Flüchtlinge, die bereits länger hier leben, sind schon gut ausgestattet.“ Gebraucht würde nur ab und zu mal ein Tisch, Stuhl oder Bücherregal. Die könnten auch gut mit dem Pkw direkt bei den Spendern abgeholt werden.

Geöffnet wurde das Lager 2014. Damals befand es sich noch in den Räumen des Unternehmens Schneider in der Hafenstraße. Zwei Jahre später erfolgte dann der Umzug zu J.D. Möller – jetzt Haag-Streit. Sowohl Schneider als auch das Unternehmen im Rosengarten stellten die Lagerflächen kostenlos zur Verfügung.

In der gesamten Zeit transportierten die Helfer etwa 150 Lkw-Ladungen und organisierten mehr als 1000 Abholungen und Anlieferungen. Das war vor allem mit viel Organisationsaufwand verbunden, berichtet Schumacher. Die Spender kontaktierten die Ehrenamtlichen per E-Mail oder Telefon. Es folgte ein Besichtigungstermin, nach dem in Frage kommende Möbel und Hausrat eingesammelt und ins Lager transportiert wurden. Dort konnten die Flüchtlingsbetreuer Gegenstände aussuchen, die dann wiederum an einem vereinbarten Termin zu den Flüchtlingen gebracht wurden. „Etwa alle 14 Tage gab es einen Möbeltransport“, erzählt Schumacher. Die Betreuer hätten dafür gesorgt, dass ihre Schützlinge dann auch Zuhause waren, um die Spenden in Empfang zu nehmen. Im Laufe der Zeit seien immer mehr Flüchtlinge selbst zu Helfern geworden, hätten die Transporte begleitet und die Verteilung mitorganisiert.

Jetzt – kurz vor Ende des Projekts – zieht Schumacher eine durchweg positive Bilanz. Durch die Initiative konnten viele Flüchtlinge mit einer Erstausstattung an Möbeln und Hausrat versorgt und ein wichtiger Beitrag zur Integration geleistet werden. In den Jahren habe es im Lagerumfeld weder Beschimpfungen noch Schmierereien gegen Flüchtlinge gegeben. Letzteres führt der Organisator auch darauf zurück, dass es keinen Grund zur Eifersucht gab: Bei Bedarf wurden die Spenden auch an Obdachlose und andere Hilfsbedürftige verteilt.

Bis zur Abwicklung Ende März wird es noch ein paar Besichtigungstermine geben, sagt Schumacher. Was danach noch übrig bleibt, wird der Stadt angeboten.