Ende der schuldenfreien Zeit

Erhöhung der Amtsumlage und anstehende Bauprojekte belasten auf Sicht Haselaus Haushalt

von Inge Jacobshagen

01. März 2019, 16:00 Uhr

So entspannt die aktuelle Finanzlage der Gemeinde dank vermehrter Steuereinnahmen auch ist, am Horizont brauen sich dunkle Schuldenwolken zusammen. So jedenfalls schätzt Bürgermeister Peter Bröker (CDU) die Situation ein. Gründe für den Pessimismus: die Erhöhung der Amtsumlage sowie Baukosten, die durch das neue Amtsgebäude, den Neubau der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo), das Bildungszentrum in Haseldorf mit zusätzlichen Kindergartenplätzen, die baulichen Verbesserungen an der Betreuungsklasse und die Turnhallenrenovierung auf die Gemeinde zukommen.



Erhebliche Kosten durch Brandschutz





Die Gemeindevertretung beschäftigte sich zunächst mit der Kita-Bedarfsplanung. Dabei ging es um die Frage, ob der Container, in dem eine der beiden Krippengruppen untergebracht ist, angekauft werden soll. Die Frage stellte sich auch für die Container der Betreuungsklasse. Das Plenum sprach sich auf Vorschlag des Bürgermeisters einstimmig gegen den Kauf aus. Die Gemeinde komme günstiger davon, wenn sie die Container weiterhin für 14 540 Euro pro Jahr mietet, bis es zu einem Anbau für die Gruppen kommt. Bis dahin muss zunächst die bis 2020 befristete Baugenehmigung für das Provisorium verlängert werden. Die Gemeindevertretung beauftragte die Amtsverwaltung, die baurechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und die Kosten für einen Anbau zu ermitteln. Eine Begehung der Grundschule habe zudem unerwartete Forderungen nach einem besseren Brandschutz nach sich gezogen. Auch daraus resultieren erhebliche Kosten, berichtete der Bürgermeister. Die Toiletten müssen saniert werden.

Noch unklar seien die Belastungen, die durch die Digitalisierung der Schulen auf die Gemeinde zukommen. Es gebe zwar Fördermittel aber noch keinen Rahmenplan seitens des Landes, bemängelte Bröker.