Eltern wollen mehr Sozialarbeit

Umfrage an Schulen bestätigt Wirksamkeit

von shz.de

21. April 2018, 16:00 Uhr

Die sozialen Konflikte in den Schulen wachsen. Auch in Wedel melden die Einrichtungen immer mehr Bedarf in der Schulsozialarbeit an. Nachdem der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport im Mai vergangenen Jahres dem Rist-Gymnasium in einem Dringlichkeitsantrag eine zusätzliche 30-Stunden-Kraft bewilligt hatte, wollten die Kommunalpolitiker vor einer weiteren Bearbeitung des Themas die Analyse setzen. Was kann und was soll Schulsozialarbeit leisten? Wie sehen die Erfahrungen der Schulsozialarbeit in den vergangenen Jahren aus? Und wie wirkungsvoll arbeitet sie? Die Beantwortung dieser Fragen sollte den Ausschussmitgliedern eine Entscheidungshilfe für den Umgang mit den Bedarfen sein.

Stefan Schwall, externer Berater für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse Cooper (PWC) stellte den Bildungspolitikern in der jüngsten Ausschusssitzung jetzt einen Zwischenbericht seiner Wirkungsanalyse zur Schulsozialarbeit in Wedel vor – und machte gleich drei Dinge klar. Eine echte Wirkungsanalyse könne er im Rahmen seines Auftrags nicht leisten. Dafür sei ein Kontrollgruppendesign in einem ganz anderen Umfang nötig. Eine echte Wirkungsmessung gehe zudem über Jahre. Dennoch stellten sich jetzt schon, obwohl noch nicht alle Zielgruppen restlos ausdifferenziert seien, bereits zwei Faktoren klar heraus: Die Schulsozialarbeit in Wedel arbeitet gut und weiterer Bedarf werde absolut gewünscht.

Mit bis jetzt knapp 500 Rückläufen unter den Eltern und einer Beteiligung von 20 Prozent der Lehrer – 112 Pädagogen schickten den Fragebogen zurück – sei die Beteiligung an seiner Umfrage sehr hoch, sagte Schwall. „Was an Wirkung von Eltern und Lehrern zur Schulsozialarbeit gesagt wurde, ist mehr als eindeutig.“ Sie ist sinnvoll. Eltern gingen davon aus, dass sie nicht ausreicht, auch wenn sie nicht von ihnen in Anspruch genommen werde. Sie wünschten sich mehr Ansprechpartner, erläuterte Schwall. Schulsozialarbeit habe nicht nur eine Feuerwehrfunktion. Sie wirke auch systemimmanent. Außerdem baue sie die Sozialselektion des deutschen Schulsystems ab, erläuterte der Fachmann. „Schulsozialarbeit greift bei emotionaler und sozialer Belastung ein.“

Die Schülerschaft werde heterogener, der Leistungsdruck größer, doch die meisten Schüler hielten das aus, stellte Schwall fest. Träger sind die Kommunen. „Die baden das aus, was das Land bildungspolitisch anrichtet“, sagte Detlef Murphy (Linke). „Aber sie haben auch eine Chance für eine gestaltende Tätigkeit, ein starkes Argument“, entgegnete Schwall.