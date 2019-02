Elmshorn wählt am 15. September

von Christian Brameshuber

Der Termin steht: Die Elmshorner wählen am 15. September ihren Bürgermeister. Das hat der Gemeindewahlausschuss beschlossen. Über den Verwaltungschef dürfen dann zirka 39 000 Bürger abstimmen. Schon in der kommenden Woche soll die Bekanntmachung erfolgen. Anschließend können Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen.

Beobachter gehen davon aus, dass der parteilose Amtsinhaber Volker Hatje – er ist seit 1. Januar 2014 Bürgermeister in Elmshorn – für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht.