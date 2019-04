Elke Winter serviert die Häppchenplatte des Lebens

von Knuth Penaranda

03. April 2019, 17:41 Uhr

Viel Fans kennen Travestie-Ikone Elke Winter (Foto) aus dem Schmidt Theater in Hambug. Am Dienstag, 7. Mai (20 Uhr), ist der Comedian im Fummel mit dem Soloprogramm „Häppchenplatte des Lebens“ im Elmshorner Stadttheater zu erleben. Absurde Anekdoten und Lebensweisheiten serviert Elke Winter frech, charmant und pointiert. Karten gibt es in der Geschäftstelle der Theatergemeinschaft Elmshorn, Königstraße 56, Telefon (0 41 21) 6 11 89. >

www-stadttheater-elmshorn.de