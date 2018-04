Einstimmiges Votum für neue Kapelle

Ersatzbau für Waldfriedhof beschlossen

von Oliver Gabriel

21. April 2018, 16:00 Uhr

Die Kirche hatte Daten nachgeliefert und Aufklärungsarbeit geleistet – und das hat gefruchtet: Einstimmig hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend für den Neubau einer Kapelle auf dem Waldfriedhof gestimmt. Die Stadt kalkuliert 400 000 Euro für den Bau, der die marode alte Kapelle ersetzen soll. Wie berichtet, musste sie aufgrund von Statikmängeln im Dezember 2017 gesperrt werden und ist laut Stadt nicht zu sanieren.

Die Zahlen und das Gespräch mit Vertretern der Kirchengemeinde habe seine Fraktion überzeugt, so dass nun auch die CDU den Verwaltungsvorschlag für einen Neubau unterstützen könne, verdeutlichte Stephan Schwartz im Ausschuss. Vor allem aus den Reihen der CDU war im vergangenen Sommer die Frage aufgeworfen worden, ob eine zweite Kapelle neben der im Egenbüttelweg benötigt würde. Die Christdemokraten wollten zudem grundsätzlich geklärt wissen, ob Wedel zwei Friedhöfe benötige. All dies war Donnerstag Vergangenheit. Zumal jetzt deutlich geworden war, wie stark die Waldfriedhof-Kapelle selbst in marodem Zustand frequentiert war. Zuletzt hatten im vergangenen Jahr insgesamt 142 Trauerfeiern, Versammlungen und Abschiedsfeiern ohne Redner oder Pastor dort stattgefunden. Eine Zahl mit laut Kirche zuletzt deutlich steigender Tendenz aufgrund der am Gnäterkuhlenweg angebotenen Baumbestattungen.

Auch aus den Reihen der Grünen waren zunächst Bedenken geäußert worden. Ralf Sonntag merkte denn auch an, dass der Neubau weiter kontrovers diskutiert wurde. Mehrheitlich sei die Fraktion jedoch zu einem Ja gekommen.

Rene Penz (WSI) wollte von der Verwaltung wissen, wie die Differenz zu den 200 000 Euro gedeckt wird, die lediglich für einen Ersatz im Haushalt stehen. Antwort der Verwaltung: aus in diesem Jahr nicht mehr benötigten Mitteln der Erweiterung der Gebrüder-Humboldt-Schule. Für die SPD war der Ersatz indes eigentlich nicht genug. Wolfgang Rüdiger stellte einen Änderungsantrag und wollte WC-Anlagen in die neue Kapelle integriert wissen. 470 000 Euro hatte die Stadt für diese Variante aufgerufen. Lediglich die Linke folgte diesem Antrag: abgelehnt.



Gegenposition vom Seniorenbeirat





Einzig der Seniorenbeirat bezog Gegenposition zum Neubau: Das Geld solle gespart werden, Trauerfeiern in der Kapelle Egenbüttelweg abgehalten und ein Shuttle zum Waldfriedhof eingerichtet werden, verdeutlichte Herbert Röttger die Position des Gremiums, dessen Vertreter indes kein Stimmrecht im Bauausschuss haben. Ein Statement, über das sich Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock verwundert zeigte: Gerade aus den Reihen der Senioren habe die Kirche viel Unterstützung bei ihrem Wunsch nach einem Neubau erhalten.

Huchzermeier-Bock sagte nach der Entscheidung: „Wir freuen uns über die zustimmenden Voten aus dem Ausschuss und sind erleichtert, dass wir die gewohnten Standards und die bisherige Kultur erhalten wissen dürfen, wenn der Rat jetzt auch noch zustimmt. Die Kapelle auf dem Waldfriedhof war als Provisorium gedacht und hat dank guter Pflege 36 Jahre gehalten.“