Einstimmig trotz bissiger Töne

Hetlinger Gemeinderat billigt Haushaltssatzung für 2019 / Neue Unesco-Fahne soll vor der Turnhalle aufgezogen werden

von shz.de

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

In ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten hat die Gemeindevertretung Hetlingen am Donnerstagabend lauter einstimmige Beschlüsse gefasst. Der neue Nutzungsvertrag mit dem Hetlinger Männerturnverein (HMtV) ging so über die Bühne, ebenfalls neue Richtlinien für die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten, schließlich eine Übergangslösung für die DRK-Kita, die trotz verspäteter Anbau-Fertigstellung genügend Elementarplätze sicherstellt.

Einstimmig wurde der Beitritt zum Netzwerk Dorfschule beschlossen, ebenso die Einzelheiten der nächsten Seniorenausfahrt. Der Beitritt zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (AG) zur Förderung von Fuß- und Radverkehr (RAD.SH) wurde einstimmig abgelehnt, der erweiterte Aufgabenumfang im Bereich Unterhaltung Rad- und Gehwege fand dagegen die Zustimmung aller. Lediglich ein CDU-Antrag zur Gehwegesanierung fiel aus der Rolle. Er wurde mit fünf Nein-Stimmen gegen vier Ja-Stimmen abgelehnt.

Einstimmig wurde ein Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans 12 gebilligt. Dabei geht es um das Wohn-, Gewerbe- und Mischgebiet südlich der Holmer Straße, östlich der Wohnbebauung Blink und nördlich der zweiten Deichreihe. Ein Teil des zuvor für Gewerbe ausgewiesenen Gebiet wurde in ein Mischgebiet umgewandelt und bringt der Gemeinde nunmehr unverhoffte Mehreinahmen aus dem Verkauf ein.

Genau dieses Baugebiet führte aber immer wieder zum Austausch von Boshaftigkeiten zwischen den Fraktionen. Julius Körner (CDU) und Holger Martinsteg 8CDU) beanspruchten die Lorbeeren für den Geldsegen ausschließlich für ihre Fraktion. Martinsteg zitierte sogar alte Zeitungsberichte, um zu beweisen, dass der Erfolg gegen den ausdrücklichen Widerstand des jetzigen Bürgermeisters Michael Rahn-Wolf und seiner Freien Wähler zustande gekommen sei. Ralf Hübner von der Freien Wahlgemeinschaft protestierte entschieden dagegen. Von weihnachtlicher Besinnlichkeit war in solchen Momenten nichts zu spüren.

Aber die Einstimmigkeit gewann wieder die Oberhand, als es um die Aufhebung des Abwasserverbandes Elbmarsch ging. Ohne Gegenstimme wurde auch die Kameradschaftskasse der Feuerwehr abgesegnet, ebenso die Haushaltsüberschreitungen des Jahres 2018 und dann sogar die Haushaltssatzung für 2019. Darin werden die Hebesätze für Grundsteuer A mit 380 Prozent, für Grundsteuer B mit 450 Prozent und für die Gewerbesteuer mit 380 Prozent festgesetzt. Die Zustimmung der Freien Wähler sei eine Premiere, merkten Martinsteg sowie Jens Körner (CDU) an. Früher habe die Fraktion immer quer geschossen, so ihr bissiger Kommentar.

Auch für die Jahre 2018 / 19 wurde Hetlingen zur „Kommune mit Auszeichnung“ ernannt. Gemeinsam entrollten die Gemeindevertreter die neue Fahne, die dem Dorf nebst der Ehrenurkunde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission zuerkannt worden ist. Die Fahne soll an der Hauptstraße vor der Feuerwache und der Mehrzweckhalle aufgezogen werden.