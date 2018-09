Am Sonnabend, 22. September, gibt es die 23. Auflage von „Moorrege Proms-Last-Night“ mit der Hanse Philharmonie Hamburg

von shz.de

19. September 2018, 16:00 Uhr

Wenn am kommenden Sonnabend, 22. September, um 19 Uhr wieder einmal der Triumphmarsch „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fucík die Himmelsbarg-Halle erfüllt, dazu zehn junge Sängerinnen und Sänger unter frenetischem Beifall durch das Auditorium Richtung Bühne ziehen, dann kann es nur eines sein: der typische Auftakt des Moorreger Proms-Last-Night-Konzerts. Für die 23. Ausgabe dieser längst landesweit populären Konzertreihe der Gemeinde Moorrege hat der Hamburger Dirigent Mike Steurenthaler eine musikalische Weltreise geplant, die Klassik, Jazz und Swing bereithält. „Dabei sein wird natürlich auch der obligatorische Überraschungsgast. Wir erwarten einen hochkarätigen Gitarristen“, lüftet Steurenthaler das Geheimnis schon ein wenig.

Eine wichtige Reisestation wird New York sein mit der berühmten amerikanischen Broadway-Musik. „Hier liegt es nahe, Bernstein zu spielen, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Aber auch Gershwin wird zu hören sein“, erläutert Steurenthaler. Eine Verbindung zwischen New York und Wien stellt Emmerich Kálmáns Operette „Die Herzogin von Chicago“ her, in der die Wiener Musik mit Jazzelementen verbunden wird. Von Walzer und Wiener Operette geht es in das Berlin der 1920er Jahre, wo Operettenkönig Paul Lincke vor allem für „Frau Luna“ gefeiert wurde. Zwischendurch hält der Musikexpress noch in St. Petersburg und in Buenos Aires. Letzte Station ist London – das Muss eines jeden Proms-Konzerts. „Und hier kommt zum Beispiel bei Elgars ‚Land of Hope‘ das Publikum als unser zwölfter Solist ins Spiel“, sagtt Steurenthaler.



Tobias Müller greift zum Taktstock





Sieben Sopranistinnen, zwei Tenöre und ein Bariton, der Giuseppe-Verdi-Chor und der Kammerchor Uetersen mit seinem Leiter Tobias Müller werden mit Steurenthaler und seiner HansePhilharmonie Hamburg auf der Bühne stehen. Unter den Gesangssolisten – fast alles hoffnungsvolle Nachwuchskünstler von der Lübecker Musikhochschule – werden neue sowie etliche, bereits in Moorrege bekannte Gesichter sein, etwa Maria Skandalidou und Yangbo Zhang. Besonders freut sich Sophie-Magadalena Reuter auf ihren Auftritt. „Ich komme zwar zum ersten Mal als Solistin, aber 2005 war ich schon als Chormitglied der Alsterspatzen dabei“, erzählt die inzwischen mehrfach ausgezeichnete Sängerin (25), die seit kurzem ihren Masterabschluss der Hamburger Musikhochschule in der Tasche hat. Müller, der quasi vor seiner Haustür auftritt, weil er gerade nach Moorrege zog, wird nicht nur als Chorleiter, sondern auch als Dirigent zu erleben sein. „Er wird den Taktstock bei ‚Jerusalem‘ von Hubert Parry führen“, sagt Steurenthaler, dessen Meisterschüler Müller war.

Damit das von Firmen und Privatleuten gesponserte Konzert wie gewohnt gelingt, sind viele Helfer im Einsatz, unter anderem vom DRK, dem Kulturforum, dem Karnevalisten, der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

Für das Pausen-Catering sorgt Jan Oltersdorf. Und eine Pausenüberraschung wartet diesmal auch auf das Publikum. „Fabian Heit wird über dem Sportplatz seine beleuchteten Modellflugzeuge atemberaubende Runden kreisen lassen. Der junge Moorreger ist Norddeutscher Vizemeister im Modellflug.“ Restkarten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse.