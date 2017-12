Eine Million für Unterkunft am Steinberg

von Oliver Gabriel

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Mit dem Haushaltsentwurf 2018 kommt ein altes Streitthema wieder hoch, um das lange Ruhe war: der Unterkunftsbau am Steinberg. Eine Million Euro als Verpflichtungsermächtigung in 2018, weitere 1,5 Millionen Euro in 2019, so lautet der im Bauausschuss nachgereichte Ansatz der Verwaltung – ein Posten, der sich bislang im Etat für das kommende Jahr noch nicht wiederfand. Der Ausschuss folgte dem Beschlussvorschlag, wenn auch nur mit knapper Mehrheit.

Diverse städtische Unterkünfte seien in einem sehr schlechten Zustand und müssten ersetzt werden, darunter auch die bestehende am Steinberg 8, rief Bauamtschefin Gisela Sinz-König den Fraktionen in Erinnerung. Wie berichtet hatte die Stadt infolge der Flüchtlingskrise 2015 geplante Ersatzbauten zurückgestellt und ursprünglich angesetzte Mittel umgesteuert. Helmut Thöm führte für die FDP die zwischenzeitlich merklich rückläufigen Flüchtlingszahlen und die Entspannung in der Unterbringungspflicht an, um für einen Verzicht des Baus am Steinberg zu plädieren. Die Stadt solle die Fläche vielmehr freihalten für andere Vorhaben. Thöm nannte als Beispiel Wedel Nord und etwaigen Bedarf für einen Kita-Neubau.

Ausschusschef Thomas Grabau (Grüne) reagierte merklich angefressen: „Wir bauen Notunterkünfte. Mit Flüchtlingsunterkünften hat das nichts zu tun“, so Grabau. „Gebäude in der Schulauer Straße, der Thomas-Mann-Straße und eben am Steinberg sind rott. Wir müssen bauen und diese Gebäude schließen. Und nun kommen Sie mit Wedel Nord?“ Sinz-König bekräftigte, dass zum einen die Substanz einzelner Gebäude kaum Aufschub hergebe. Zum anderen seien für das Projekt Steinberg bereits Architektenhonorare geflossen und Planungen erstellt worden.



Neinstimmen von CDU und FDP





Ulrich Kloevekorn (CDU) fragte darauf nach etwaigen baulichen Unterschieden zwischen Flüchtlings- und Notunterkünften. „Wir haben eine Vielzahl nicht belegter Unterkünfte. Ich würde gern wissen, warum wir die nicht belegen können.“ Sinz-König erläuterte, dass baulich durchaus Parallelen bestünden, wesentliche Unterschiede jedoch im Planungsrecht lägen. Zur Erinnerung: CDU wie auch FDP hatten für den Neubau am Steinberg, der noch während der Hochzeit der Flüchtlingskrise beschlossen wurde, stets das Investoren-Modell gefordert und eine Realisierung aus städtischen Mitteln abgelehnt. Sie waren es auch, die nun erneut gegen den Haushaltsansatz stimmten.

Willi Ulbrich (Grüne) fragte noch nach möglichen Zuschüssen: Wird geprüft, so Sinz-König.