Eine „letzte Nacht“ voller Fröhlichkeit

Fröhlich und begeistert, beschwingt von den leichten Melodien der bekanntesten Operetten der „Wiener Schule“ feierten rund 1200 Gäste aus nah und fern am Sonnabend das bereits seit vielen Jahren größte Musikereignis der Gemeinde Moorrege. Mehr als zwei Stunden lang erklangen in der Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg schmachtend-romantische Lieder über die Liebe und das Leben, geschrieben von den berühmtesten Operettenkomponisten einer vergangenen Zeit, in der die „kleine Oper“ nicht mehr frech und skurril daher kam wie bei Jaques Offenbach, sondern sehr bürgerlich, vaterländisch und idealisiert mit Walzer-, Polka- und Marschmelodien „Helden“ hervorbrachte.

Erst in den späten 1960er Jahren wurde die Beliebtheit der Wiener Operetten nach und nach von den Musicals abgelöst. Dirigent Mike Steurenthaler brachte in der Mehrzweckhalle allerdings durchaus Schwung und Temperament in die leicht angestaubten Melodien, sein professionelles HansePhilharmonie Orchester aus Hamburg folgt ihm da ganz offensichtlich gerne und die beiden vereinigten Chöre, der Guiseppe-Verdi-Chor Hamburg und der Uetersener Kammerchor, ließen sich ebenfalls nicht lumpen und gaben ihr Bestes.



Beide Dirigenten schätzen sich

Die so sehr erfolgreiche und erstmalige Zusammenarbeit der beiden Chöre ist der gegenseitigen Wertschätzung der beiden Dirigenten zueinander zu verdanken: Steurenthaler ist Leiter der Dirigierklasse am Johannes-Brahms-Konservatorium in Hamburg, dort war auch Wolf Tobias Müller aus Uetersen sein Student, der heute unter mehreren anderen Chören und Orchestern auch den Kammerchor Uetersen leitet und zur neuen Blüte verholfen hat. Und so hatte der Uetersener Kammerchor ein ganz neues und ungewohntes Genre auf seinem Übungsplan: Melodien aus „Die lustige Witwe“, „Die Czardasfürstin“, „Die Fledermaus“, „Der Bettelstudent“, dem „Zigeunerbaron“ und anderen. Das war allerdings kein Problem für den sonst eher ausgesprochen anspruchsvollen Chor und seinen Leiter Müller, zumal die Zusammenarbeit mit dem Guiseppe Verdi−Chor ganz großartig klappte. Eine Idee der Proms Last Nights Konzerte, erfunden durch die Promenadenkonzerte in London, ist es, junge und noch unbekannte Künstler einem großen Publikum vorzustellen. So auch dieses Mal wieder in Moorrege.

Junge, noch in der Ausbildung stehende Sopranistinnen, Tenöre und ein Bariton zeigten, dass sie vor vielen Zuhörern ohne allzu viel Lampenfieber bestehen können und dass große Talente unter ihnen schlummern. Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg dankte allen Interpreten und ließ beeindruckende Blumensträuße als Dankeschön verteilen.

Sein besonderer Dank galt Steurenthaler, denn der feierte genau an diesem Tag seinen 51. Geburtstag auf der Bühne An’n Himmelsbarg. Auch lokale Prominenz hatte es sich nicht nehmen lassen, in Moorrege zu erscheinen, besonders Politiker aller Parteien nutzen das große Event zu einer ihrer letzten Auftritte vor der Bundestagswahl am 24. September.

Das Gelingen des Abends war auch dem Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer zu verdanken. Unter ihnen Bärbel Groschke und Claudia Batschauer am Getränkestand. „Keiner hat während des großen Gedrängels in der Pause gemeckert“ sagten sie beide übereinstimmend. „Hier war nur gute Stimmung“.