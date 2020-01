Im Kreuzweg : Einbruch in Wohnung in Holm: Polizei sucht nach Zeugen

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

von Christian Uthoff

22. Januar 2020, 10:40 Uhr

Holm | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Holm ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Das teilte Polizeisprecher Steffen Büntjen am Mittwoch mit. Die Tat hatte sich am Dienstag (21. Januar) im Kreuzweg ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 16.10 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich laut Büntjen Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der oder die Täter verließen den Tatort unerkannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

