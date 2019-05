Polizei bittet um Hinweise : Einbruch in Wedeler Einfamilienhaus

Täter durchwühlten Schubladen und Schränke. Nun ermittelt die Soko Wohnung.

von pax

13. Mai 2019, 12:00 Uhr

Wedel | Am Freitag, 10. Mai, ist es im Bereich der Wedeler Pestalozzistraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von 13 Uhr bis etwa 18.15 Uhr gewaltsam ins Gebäude ein und durchwühlten anschließend diverse Schränke sowie Schubläden. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr und verständigten umgehend die Polizei.

Hinweise nehmen die Ermittler der Soko Wohnung unter der Rufnummer 04101-202280 entgegen. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang noch einmal, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf zu wählen.

