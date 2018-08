Ein Star im Imitieren von Geräuschen

Einzigartiges Naturschauspiel: Der Vogel des Jahres im Schwarmflug / Urbaner Geselle, der an Dächern und Fassaden brütet

von Inge Jacobshagen

22. August 2018, 16:00 Uhr

Welche Vögel kann man zur Zeit in Wedel und Umgebung beobachten? Wer wenn nicht Marco Sommerfeld könnte diese Frage am besten beantworten. Wir haben den Leiter der Carl Zeiss Vogelstation gebeten, uns die heimischen Vögel in einer Sommerserie vorzustellen. Immer mittwochs beschreibt der studierte Landschaftsökologe und ausgewiesene Ornithologe in unserer Zeitung einen Vogel en détail und berichtet, wo in der Region er zu entdecken und woran er zu erkennen ist. Für den sechsten und letzten Teil der Sommerserie hat sich Sommerfeld den Vogel des Jahres, vorgenommen, den Star.

Der Star ist bekannt als Allerweltsvogel – den Menschen vertraut und weit verbreitet. In den Sommermonaten nach der Brutzeit sammeln sich abends regelmäßig einige tausend Stare am Fährmannssander Watt, um in den Schilfbeständen ihren Schlafplatz aufzusuchen. Tagsüber sind die Stare auch in kleinerer Anzahl bevorzugt in den Marschwiesen auf Nahrungssuche. Die Nahrung des Stars ist abhängig von den Jahreszeiten. Im Frühjahr stehen Kleintiere aus dem Boden auf dem Speiseplan. Im Sommer und Herbst schätzen Stare zusätzlich Früchte und Beeren.

Der Star hat sich an die Stadt angepasst: Der urbane Geselle nutzt Nistkästen oder Hohlräume an Dächern und Fassaden zum Nestbau. Parkanlagen, Friedhöfe und Kleingärten liefern ihm Nahrung. Obwohl als „Allerweltsvogel“ betitelt, ist der Vogel des Jahres 2018 doch eher der „Star“ unter den Vögeln. Bewundert werden seine Schwarmflüge im Herbst, die als einzigartiges Naturschauspiel gelten. Im Frühjahr sticht das Starenmännchen durch sein metallisch glänzendes Gefieder heraus. Helle Punkte verzieren vor allem das Prachtkleid des Weibchens. Im Spätsommer nach der Mauser enden die dunkelbraunen Federn der Jungtiere in einer weißen Spitze, ähnlich einem Perlmuster.

Zum Gesamtpaket dazu kommt sein Talent der Imitation: Der Star kann andere Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen und in seinen Gesang einbauen. Zu hören sind dann auch Handyklingeltöne, Hundebellen oder Alarmanlagen. Abhängig von seinem Lebensort ist der Jahresvogel Kurzstreckenzieher, Teilzieher oder Standvogel. Mitteleuropäische Stare ziehen zum Großteil bis in den südlichen Mittelmeerraum und nach Nordafrika. Die maximale Zugstrecke liegt bei 2000 Kilometern.

Manche Stare verzichten aber auch vermehrt auf lange Reisen und überwintern vor allem im Südwesten Deutschlands. Im Herbst sind die imposanten Schwarmwolken aus vielen tausend Staren am Himmel zu sehen, wenn sie während des Zuges an einem Schlafplatz Rast machen.