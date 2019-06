Ein Platz für Sternenkinder

Anke Krack möchte auf dem Holmer Friedhof einen Platz für tot geborene Kinder unter 500 Gramm anlegen

von shz.de

21. Juni 2019, 16:00 Uhr

Holm | Die Freude auf das Kind ist groß. Was aber ist, wenn die Schwangerschaft abrupt und nicht glücklich endet? Welch menschliche Dramen sich abspielen können, weiß Anke Krack. Die 52-Jährige arbeitet seit fast drei Jahrzehnten als Hebamme. Durch ihren Beruf und persönliche Erfahrungen weiß die Holmerin, dass die Verarbeitung des Schmerzes nicht einfach ist.

Kinder, die bei der Geburt über 500 Gramm wiegen, werden in Schleswig-Holstein bestattet. Bei Kindern mit weniger Gewicht, ist das auf Wunsch möglich. Für die Bestattung dieser „Sternenkinder“ soll nun nach dem Willen Kracks auf dem Holmer Friedhof ein Platz eingerichtet werden.

„Ich bin selbst auch betroffen“, sagt Krack. Gleich zwei Schwangerschaften endeten nicht glücklich, sondern in der zwölften und 24. Woche. „Wenn du zum Ultraschall gehst, dich freust und dann schlägt das Herz des Kindes nicht mehr, das ist grausam“, sagt Krack leise. Der Umgang mit diesen Müttern habe sich – Gott sei Dank – langsam gewandelt. Sie habe damals zu hören bekommen: „Du bist ja noch jung“. Und sie sei damals nicht gefragt worden, was mit ihren toten Kindern passieren solle. „Im nachhinein möchte man das schon wissen“, sagt sie.

Damit andere Familien in Holm einen Ort zum Trauern bekommen, hat Krack die Initiative ergriffen. Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU) habe sofort reagiert. Die Gemeindevertretung hat in der März-Sitzung einstimmig für die kostenfreie Überlassung eines Areals auf dem Friedhof beschlossen. Krack denkt nun über die Gestaltung des Platzes nach. „Das soll was schönes werden“, sagt sie. „Wie es aussehen soll, ist aber noch nicht in meinem Kopf.“ Fest steht für sie aber: „In der Nähe der Kindergräber sollte es auf jeden Fall sein.“

Öffentliche Gelder will Krack für das Sternenkinder-Projekt nicht. Von der Resonanz im Dorf ist sie überwältigt: „Wen ich auch anspreche, alle wollen helfen.“ Wie beispielsweise die Gemeindearbeiter und der Chef eines örtlichen Gartenpflegebetriebs.

Wer ein Sternenkind zu beklagen hat, kann sich übrigens seelische Unterstützung bei einer Hebamme holen. „Darauf hat man Anspruch“, betont Krack. Es müsse heute immer alles laufen, alles happy sein. „Bloß nicht drüber reden“, sagt Krack. Jeder habe aber andere Bedürfnisse. „Ich finde, man sollte dem nachgeben. Das ist für die Trauerarbeit ganz wichtig.“