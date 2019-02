Ein neuer starker Mann fürs Amt

In der Moorreger Amtsverwaltung soll es künftig einen Büroleitenden Beamte geben / Grünes Licht für Frank Wulff

Frank Wulff soll der neue starke Mann an der Seite von Amtsdirektor Rainer Jürgensen werden. Im Zuge einer Änderung der Organisationsstruktur der Amtsverwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Gums) wurde Montagabend im nichtöffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung grünes Licht für die Personalie und die Einführung des Postens eines Büroleitenden Beamten gegeben. Allerdings muss nächste Woche der Amtsausschuss der Änderung noch zustimmen.

Um die Personalie gab es im öffentlichen Teil eine lebhafte Debatte. Dabei ging es nicht um die Person des allseits geschätzten Leiters des Fachbereichs Kommunalrecht, Ausbildungsleitung und Organisation, Wulff, sondern um die Frage, ob ein Amt dieser Größe neben einem hauptamtlichen Amtsdirektor und Fachbereichsleitern einer solchen Stelle überhaupt bedarf. „Es hat nichts damit zu tun, dass ich ja nie hier bin“, ging Jürgensen kess in die Offensive. In der Vergangenheit musste er sich mehrfach Vorwürfe gefallen lassen, zu häufig ortsabwesend zu sein (wir berichteten). Die Ehrenämter fülle er in seiner Freizeit aus. Jürgensen: „Ihr könnt gern Zeiterfassung machen.“ Hetlingens Bürgermeister Michael Rahn (FW) griff den hingeworfenen Faden denn auch gleich auf. „Ich fühle mich in meiner Kritik bestätigt, dass die Netzwerkarbeit des Amtsdirektors Auswirkungen auf das Haus hier hat“, sagte Rahn. Er stelle nicht in Frage, dass Netzwerkerei sinnvoll sei. Aber es müsse die Frage erlaubt sein, ob die zehn amtsangehörigen Gemeinden einen obersten Verwaltungschef haben wollten, der sich mit Kiel, Berlin und Brüssel beschäftige.

Jürgensen konterte, Rahn habe noch nie vor seiner Tür gestanden. Der Amtsdirektor verwies darauf, dass alle Bürgermeister, wie beispielsweise Andrea Hansen (SPD) aus Uetersen, einen Mitarbeiter dieser Position an ihrer Seite haben. Rahn antwortete: „Ich versuche so zu arbeiten, dass die Verwaltung keine unnötige Arbeit hat.“ Grundsätzlich sei ein Blick über den Tellerrand ja gut. „Aber es kostet uns mehr Geld“, sagte Rahn.

Haselaus Bürgermeister Peter Bröker (CDU), wie Rahn seit der Kommunalwahl 2018 neu im Amt, machte sich für Wulff stark: „Ich habe nach drei Monaten gesagt, hier fehlt ein Büroleitender Beamter.“ Er sei froh, dass den Job ein Amtsmitarbeiter kostenneutral übernehmen soll, und keine zusätzliche Kraft eingestellt werde. Bröker: „Ich kann gut damit leben.“

Auch Amtsvorsteher Hans-Peter Lütje (CDU) aus Appen sprang Jürgensen zur Seite. Er forderte: „Wir müssen uns von der Diskussion verabschieden, der Amtsdirektor sei zu wenig im Hause.“ Er habe ihn sogar sonnabends im Büro angetroffen. Die Ernennung Wulffs sei eine Maßnahme, Personal zu halten. Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) erneuerte seine Kritik: „Das haben wir hier in all den Jahren vorher nicht erlebt.“ Was im Amt passiere, sei nicht mehr normal. „Sie sind der Chef im Haus, Sie haben hier zu sitzen, jeden Tag“, sagte Weinberg. Und ergänzte: „Es läuft besser, wenn der Chef am Platz ist.“