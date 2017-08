Max Wolff auf der Batavia : Ein Musiker mit viel Leidenschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | Eine Bühne, eine Gitarre, ein Mann und eine perfekte Stimme – das bekamen die Besucher auf dem Wedeler Theaterschiff Batavia geboten. Der dänische Musiker Max Wolff machte Station in der Rolandstadt. Im Gepäck: Den Sound der 1970er Jahre. Ehrlich, akustisch und ohne technische Unterstützung.

„Es ist schön, mal wieder hier zu sein“, sagte Wolff zur Begrüßung. Ob er sich an seinen letzten Auftritt auf der Batavia erinnert, ließ der dänische Profimusiker offen. Mehr als 4000 Konzerte habe er in den letzten fast 30 Jahren gespielt, seitdem er den Schritt wagte, sein Geld mit seiner Leidenschaft zu verdienen. Er spielt bekannte Blues- und Folk-Songs mit seinem ganz eigenen Stil, bei dem er die traditionellen Spielweisen einfließen lässt.

Sein Programm reichte von Ry Cooder, der sein Gitarrenspiel schon früh inspiriert hat, über den Blues von Leadbelly und Muddy Waters, die Country-Songs von Hank Williams und Johnny Cash bis zur Ragtime-Musik von Blind Lemon Jefferson und Arthur Blake. Wolff betonte seine Nähe zur „Roots Music“, also den Ursprüngen von Blues, Folk und Country.

„Ich sollte eigentlich mal wieder etwas Neues aufnehmen“, kommentierte Wolff lachend als er seine eigenen Stücke anstimmte. Sein erstes Album „I’m Bonafide“ kam 2004 auf den Markt. Sein Debüt brachte ihm direkt eine Nominierung für den „Danish Music Award – Folk 2004“ ein. „Einer der Höhepunkte meiner Karriere“, sagte Wolff über die Auszeichnung. 2008 erschien sein zweites und bisher letztes Album „Got You On My Mind”.

Wolff lebt und liebt die Musik – und weiß mit seinem Publikum umzugehen. Auf der Batavia war seine unglaubliche Bühnenpräsenz zu spüren. „Road Musician“ – Straßenmusiker – nannte sich Wolf selbst. 100 bis 130 Konzerte spielt er pro Jahr in Bars, Clubs und auf verschiedenen Bühnen – alleine und in unterschiedlich besetzten Bands. „Ich mache nicht nur Musik, weil ich die Kohle dringend brauche, sondern einfach wegen der Liebe zur Musik und dem Spaß daran, einfach eine Gitarre zu schnappen und vor Leuten, egal wie viele es sind, in der Öffentlichkeit zu spielen.“

„Ich mag das. Es gibt keine stundenlangen Soundchecks“, freute sich Batavia-Chef Hannes Grabau über den Auftritt des Dänen – frei von jeder technischen Spielerei. „Morgen sitze ich wieder mit meiner Gitarre im Auto und dann geht es weiter“, sagte Wolff, der regelmäßig zwischen Norwegen und Deutschland auf der Straße ist. Dann geht es zum Tondern-Festival in Dänemark, wo er auch auf den Wedeler Künstler Ole West treffen wird, für den er bei Grabau einen schriftlichen Gruß hinterließ. „Show must go on“ – das Motto eines echten „Road Musician“.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 21.Aug.2017 | 14:00 Uhr