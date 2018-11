Ein Leben für sein Dorf

Haselau ehrt langjährigen Bürgermeister Rolf Herrmann (CDU) mit einem Abschiedsfest im Jägerkrug

von shz.de

13. November 2018, 16:00 Uhr

„Ich habe fertig.“ So lässig schloss Haselaus Bürgermeister Peter Bröker (CDU) seine Ansprache. Vorher aber hatte er akribisch die Verdienste seines Vorgängers Rolf Herrmann (CDU) aufgezählt. Der hatte die Geschicke der Gemeinde 24 Jahre lang geleitet, war bei den diesjährigen Kommunalwahlen aber nicht wieder angetreten und wurde jetzt im Hohenhorster Jägerkrug feierlich verabschiedet.

Bröker zählte zunächst sämtliche Ämter auf, die Herrmann seit seinem Eintritt in die CDU im Jahre 1983 bekleidet hat: Vorstand im Wegeunterhaltungsverband, Versammlungsteilnehmer des Abwasserverbandes und des Abwasserzweckverbandes, Mitglied im Kuratorium Naturschutzgebiet Haseldorfer Marsch und Hamburger Schlickfond, Beirat des integrierten Küstenschutzmanagements von Schleswig-Holstein, Mitglied bei der Integrierten Station Unterelbe (ISU) und Tourismus in der Marsch. Im Amt Haseldorf war Herrmann Amtsvorsteher bis zu dessen Auflösung.

Danach ging es Bröker um die vielen Maßnahmen und Entscheidungen, die Herrmann vorangetrieben hat: Neubau des Feuerwehrgerätehauses und Verbesserung der Ausrüstung, Schaffung der Druckentwässerungsleitung zur Wiederherstellung sauberer Gräben, Schaffung des Freizeitgeländes Deekenhörn, Bau der Kindertagesstätte, Einführung der LED-Straßenbeleuchtung, Förderung der Aktivregion und der Maritimen Landschaft Unterelbe. Weiterhin hat Herrmann die Holsteiner Apfeltage nach Haselau gebracht, sich für den Neubau des Golfplatzes eingesetzt und die Breitbandversorgung angeschoben. Herrmanns Liebe zur Geschichte hat das Haselauer Dorfmuseum hervorgebracht. Gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth hat er zudem die Chronik zur 775-Jahr-Feier erstellt.



Manche Turbulenz zu überstehen





Es gab manche Aufregung während Herrmanns Amtszeit. Bröker erwähnte den Poloniumfund im Zusammenhang mit dem Mordfall Litwinenko in England, die Festnahme eines Haselauer Unternehmers in China und die Ermordung eines Dorfbewohners in der Südsee. Immer wieder hob Bröker Herrmanns besonnene und ausgleichende Handhabung von Konfliktsituationen hervor. Das habe sich auf andere übertragen. Der früher recht ruppige Umgangston der lokalen Politiker sei durch ihn gesittet geworden.

Nach so viel Lob musste Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Landesministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung, ihren Redetext erst einmal kräftig zusammenstreichen, denn sonst hätte sie manches wiederholt. Aber auch so blieb noch genug für eine zweite Lobrede übrig.

Weitere Wortmeldungen folgten: Walter Rißler (CDU) sprach als langjähriger Amtsvorsteher. Es folgten die Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier (CDU), Landrat Oliver Stolz (parteilos) und Haselaus Pastor Andreas-Michael Petersen.



Rednerin krank vor Aufregung





Eine Rednerin gestand, sie sei schon ganz krank vor Aufregung: Tamara Günther, Ehefrau von Dieter Günther, der die Sammlung historischer Gegenstände betreut. Sie musste kurzfristig für ihren Mann einspringen. Zwar hatte sie sein Manuskript dabei, mühte sich aber sichtlich mit seiner Handschrift ab. Viel Applaus belohnte schließlich ihr mutiges Ringen mit den Krakeln.

Nach den Reden trat der Musikzug der Feuerwehr auf und schmetterte ein Abschiedsständchen für den scheidenden Gemeindechef. Dann tischte die Jägerkrug-Küche Herrmanns Lieblingsessen auf: Bratkartoffeln mit Sauerfleisch.