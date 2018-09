Ein Gründerzentrum für Wedel

Bürgermeister verkündet während der Wirtschaftskonferenz neue Ansiedlungspläne für den Businesspark

von Inge Jacobshagen

29. September 2018, 16:00 Uhr

Obwohl die Wedeler Wirtschaftskonferenz zu ihren Wurzeln zurückfinden und das Netzwerken wieder in den Vordergrund stellen wollte, standen vor dem Austausch vorgestern Abend im Schulauer Fährhaus doch noch zwei Programmpunkte. Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) berichtete – wie allerdings traditionell bei dem Treffen der lokalen Unternehmen – in sieben Minuten über die sieben Großprojekte der Stadt. Dann war der nigerianische Gospelchorleiter und Firmencoach Folarin Omishade dran, dem Auditorium sein alternatives Coaching-Konzept vorzustellen. Erst danach ging es für alle Gäste ans Kontakte Knüpfen.

Die wichtigste Nachricht Schmidts bezog sich auf den Businesspark. Hier hatte der Bürgermeister Positives zu vermelden. Auf dem 186 000 Quadratmeter großen Gelände soll ein Gründer- und Technilogiezentrum entstehen. Das habe die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) beschlossen, berichtete Schmidt.

Unter dem Dach der WEP wollen sich die Städte und Gemeinden des Kreises gemeinsam vermarkten. In kollektivem Miteinander soll um Gewerbeansiedlungen geworben werden. „Digitalisierung und Globalisierung führen zu gewaltigen Veränderungen“, betonte Schmidt während der Wirtschaftskonferenz. „Produktentwicklungszyklen laufen in immer kürzeren Zeiträumen ab. Kreativität, neue Ideen und neues Wissen kommt eine immer größere Bedeutung zu.“ Wedel habe deswegen die Aufgabe, ein Gründerzentrum in der Stadt anzusiedeln, gern angenommen, betonte der Bürgermeister. Zurzeit werde für den Businesspark der B-Plan überarbeitet, der im Oktober zur Auslegung komme. Im nächsten Jahr rechne er damit, Baurecht zu bekommen, so Schmidt.

„Wir sind im Moment die einzige Gemeinde im Kreis, die Gewerbeflächen in der Größe von 10 000 Quadratmetern anbieten kann“, sagte der Verwaltungschef nicht ohne Stolz. Nachdem das 83 000 Quadratmeter große städtische Gewerbeflächenareal am Langenkamp bis auf 7000 Quadratmeter verkauft sei – und auch die würden bereits von zwei Bewerbern überplant – seien in Wedel alle Gewerbegebiete jenseits des Businessparks vergeben.



Eine Stunde Firmencoaching





So knapp und kompakt, wie Bürgermeister Schmidt seine Fakten vortrug, gelang es anschließend Coach Omishade nicht, sein Anliegen zu vermitteln. Eine Stunde lang versuchte der Gospelchorleiter das Auditorium aufzubauen. Unter der Fragestellung, wer beziehungsweise was alles für ein Dreamteam benötigt werde, zählte Omishade mit viel positiver Ansprache ans Publikum Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Offenheit und Durchhaltevermögen auf. Sätze wie „Herausforderungen sind dazu da, um uns aufzubauen“ fanden in den Allgemeinheiten ebenso Platz wie „Liebe dich selbst“, „Bleib in Bewegung“, „Vergib dir selbst“ oder „Gib nicht auf, es gibt eine Lösung, andere haben es auch geschafft“. Das kam bei den gut hundert Gästen nicht sehr gut an, bereits nach kurzer Zeit nahm die Aufmerksamkeit im Publikum spürbar ab.

Versöhnlich war dann jedoch der Schluss der Coachingstunde. Omishade, den Bürgermeister Schmidt als überzeugenden Gospelchorleiter in der Vorweihnachtszeit in der Hamburger Innenstadt kennengelernt hatte, wo er in kürzester Zeit bis zu 500 Zuhörer zum Mitsingen animierte, besann sich auf seine musikalische Profession und stiftete das Publikum auch hier zum gemeinsamen Singen an. Im Stehen und aus durchaus lauten Kehlen sangen die Gäste „We are the World“ – bevor es dann schließlich ans Networken ging.