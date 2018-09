Ein ganzes Dorf feiert Erntedank

Holm wird am 7. Oktober zum Publikumsmagnet / Traditioneller Umzug startet um 13 Uhr / Anmeldung noch möglich

von shz.de

21. September 2018, 16:00 Uhr

Ein buntes Potpourri von Veranstaltungen erwartet Interessierte in Holm anläßlich des Erntedankfests. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie Dieter Herrmann (Foto), Vorsitzender des Förderkreises für Kultur und Brauchtum in Holm mitteilt. Höhepunkt wird der Festumzug am Sonntag, 7. Oktober, sein. Wer mitmachen möchte, kann sich noch melden.

Seit 24 Jahren wird in Holm das Erntedankfest im großen Stil gefeiert. „Wir vom Förderkreis, der für die Organisation und die Durchführung verantwortlich ist, feiern gemeinsam mit der Holmer Kirchengemeinde. Denn für uns ist neben dem Amüsement für das Dorf natürlich der ernste Hintergrund dieses Tags wichtig“, sagt Herrmann.

Start ist am Freitag, 5. Oktober. Ab 20 Uhr wird der Ernteball in Ladiges Gasthof an der Hauptstraße gefeiert. Wie im vergangenen Jahr wird DJ Ritter für Musik und Stimmung sorgen. „Dieser Ball wird sehr gern auch von Gästen, auch von jungen, besucht, die tanzen wollen, da solche Veranstaltungen selten geworden sind“, erläutert Herrmann. Tickets gibt es im Vorverkauf für 11 Euro bei Ladiges oder bei Martina Ringel unter Telefon (0 41 03) 9 29 70. An der Abendkasse sind sie für 13 Euro zu haben.

Am Sonnabend, 6. Oktober, sind die Helfer mit den Vorbereitungen beschäftigt für das große Spektakel am Erntedank-Sonntag. Es werden etwa 30 bis 35 alten Trecker geputzt und geschmückt und die verschiedenen Themenwagen von den Vereinen und Verbänden sowie von Privatleuten dekoriert, berichtet Herrmann. „Wenn man mit dem Rad durchs Dorf fährt und überall die Aktivitäten sieht, ist es ein tolles Gefühl, wie die Dorfgemeinschaft funktioniert. Er hofft, dass sich möglichst viele Holmer vom Erntedank-Virus infizieren lassen und die Straßen bunt schmücken. Herrmann: „Da ist noch Luft nach oben.“

Der Erntedankgottesdienst im Gemeindehaus in der Straße Steinberge beginnt um 10 Uhr. Dort wird die Erntkrone gesegnet, die im Anschluss auf dem Erntewagen den Umzug begleitet.

Der Umzug startet im Bredhornweg um 13 Uhr. Etwa 50 Bilder sind vorgesehen. Erstmals sind gleich drei Spielmannszüge dabei: neben dem Moorreger und dem der Feuerwehr Haselau auch der Musikzug aus Elmshorn. Die Route führt über den Lehmweg, Im Sande, Am Felde, Friedhofsweg, Steinberge, Hauenweg, Im Ort, Niederstraße, Lehmweg und Schulstraße zum Festplatz. Dort gibt es ab etwa 15 Uhr ein Bühnenprogramm. Die Danzdeerns und die Cheerleader vom TSV Holm werden ihr Können zeigen. Im Zuge dieser Veranstaltung auf dem Dorfplatz Ecke Schulstraße / Hauptstraße wird die Erntekrone erstmals dem neuen Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU) überreicht.