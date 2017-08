Ein ganzer Schrank voller kleiner Gesellenstücke

vergrößern 1 von 3 Foto: jac (2) 1 von 3

Das Gesellenstück sieht aus wie eine winzige Nähmaschine. „Etwas plump“, habe er bei der ersten flüchtigen Draufsicht gedacht, als ich das kleine Gerät aus dem riesigen Schrank herausgriff, erzählt Heinz Gläser vom Technicon-Team. Ich sollte ein Beispiel aussuchen für die vielen minimalistischen Möllerschen Lehrlingsstücke, die in der industrie- und technikgeschichtlichen Sammlung in einem großen Schrank verwahrt werden. Mittlerweile hat Gläser sein Urteil revidiert: „Da steckt schon Einiges drin an Kinematik“, sagt er anerkennend.

Wie wichtig und groß die Optischen Werke als Arbeitgeber auch nach dem Krieg für die Stadt waren, sehe man an den Zahlen: „Von 1948 bis 1964 hat Möller durchschnittlich 60 Lehrlinge pro Jahr ausgebildet“, erläutert Rudolf de Wall. Wilfried Jürgensen war mehr als 40 Jahre erst als technischer Zeichner, dann als Konstrukteur im Unternehmen beschäftigt. „Lehrlinge mussten in der Feinmechanik eigene kleine Geräte fertigen, um zu demonstrieren, dass sie verschiedene mechanische Bewegungen darin integrieren können“, erklärt er. Das Fantasieteil „Nähmaschine“ zeige Drücken, Kippen und Drehen, sagt er und lässt zur Anschauung die kleine Kurbel kreisen. Mehrere Bewegungsabläufe in einem, also bestens. Im Arm sei sicher eine Feder untergebracht, mutmaßt der Fachmann.

Um neue optische Geräte zu entwickeln braucht es viele Gewerke, erklärt der ehemalige Konstrukteur. Neben technischen Zeichnern auch Feinmechaniker, Feinoptiker, Elektriker und Maschinenbauer. Anhand eines Multifunktionsknopfs, den Jürgensen während seiner Zeit bei Möller für den Phoropter anfertigte, zeigt er, wie die bei einer Neuentwicklung ineinandergreifen. Ganz am Anfang würden Ideen gesammelt. Beim Phoropter, einem Instrument, das die richtige Brillenlinse für die jeweilige Sehschwäche ermittelt, ist es die Herausforderung, das sehr aufwendige Verfahren des manuellen Gläsereinsteckens durch Mechanisieren und über einen Motor zu vereinfachen und zu beschleunigen. Jürgensen konstruierte das zentrale Element, einen Drehknopf, für die universale Bedienung. Wie bei einer Schwungscheibe im Radio sollte es vierteldioptrinweise vorangehen. „Durch hinunterdrücken des Knopfs war man ein Programm weiter, fast forward“, erläutert Jürgensen. Das Problem: Beim Einrasten durfte es keine Erschütterung geben. Das löste der Konstrukteur durch Magnetismus. Jetzt aber hörten die Ärzte die einzelnen Abschnitte nicht mehr. „Da habe ich ihnen auch noch einen elektronischen Knacker eingebaut“, sagt Jürgensen und lacht.



