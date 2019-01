Ein „Defi“ für die Feuerwehr

Die Heistmer Retter haben mit ihrer neuen AED-Gruppe bereits sechs Leben gerettet / Die Raiffeisenbank stiftet einen Defibrillator

von shz.de

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Selbst wenn wir nur ein Menschenleben retten, sind wir ganz weit vorn“, hat Heists Wehrführer Helmut Ossenbrüggen konstatiert. Tatsächlich aber hat die AED-Gruppe mit Leiter Florian Harder seit vergangenem März bereits sechs Leben gerettet. AED heißt Automatischer Externer Defibrillator – ein Gerät, das bei einem Herzstillstand eingesetzt wird und das Herz mit Stromstößen wieder zum Schlagen bringen kann. Die Heistmer Feuerwehr ist im Besitz zweier solcher „Defis“, um ihren Kameraden, aber auch den Menschen in der Region, im Ernstfall helfen zu können. Ein Gerät hat die Feuerwehr vor einem guten Jahr selbst angeschafft, ein zweites sponserte nun die Raiffeisenbank (Raiba) Elbmarsch. Übergeben wurde das etwa 1800 Euro teure Rettungsgerät von den Raiba-Vorstandsmitgliedern Torsten Wölm und Sönke Hahn. Die speziell ausgebildete 13-köpfige AED-Gruppe, zu der auch Uli Kühl gehört, wird von der Regionalleitstelle in Elmshorn zusätzlich zu den Rettungswagen angefordert, wenn in Heist und den Marschdörfern Bedarf besteht.

„Bereits vier Minuten nach Alarm fahren wir mit unserem Mannschaftswagen und dem mobilen ‚Defi‘ von der Feuerwache zum Einsatzort, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens qualifiziert zu überbrücken“, erklärte Harder. Wenn nötig, wird der Defibrillator eingesetzt, andernfalls werden andere Ersthelfermaßnahmen ergriffen. „In jedem Fall nehmen die Feuerwehrleute die helfenden Angehörigen oder anderen Menschen aus der belastenden Notfallsituation heraus und gewährleisten die bestmögliche Versorgung der erkrankten oder verunglückten Person“, sagte der stellvertretende Wehrführer Kai Ludewigs.

„Wir haben den Wunsch der Feuerwehr gern erfüllt. In unseren vier Filialen in Heist, Haseldorf, Hetlingen und Holm haben wir auch Defibrillatoren und wissen, wie wichtig diese lebensrettenden Geräte sind“, betonte Hahn. „Das Geld für den ‚Defi‘“, ergänzte Wölm, „stammt aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens unserer Kunden“. Von dem monatlichen Sechs-Euro-Sparbetrag werden 1,50 Euro für die Gewinne an die Sparer und für den guten Zweck in der Region verwendet.