Ein Button öffnet viele Türen

Vorverkauf der Tickets für die Kulturnacht 2019 hat begonnen / Programm von Theater über Lesungen und Konzerte bis zu Straßenkunst

von Oliver Gabriel

28. Dezember 2018, 16:00 Uhr

„Die Besucher erwartet jede Menge kunstvolles Spektakel – von Theater über Lesungen und Konzerte bis hin zu Auftritten fantasievoller Straßenkünstler. Die Gäste können sich auf eine zauberhafte Nacht freuen“, sagt Claudia Reinhard, Geschäftsführerin von Wedel Marketing, über das Programm der sechsten Wedeler Kulturnacht. Sie erwartet am Sonnabend, 25. Mai, zwischen 17 und 24 Uhr tausende Besucher in der Rolandstadt, die mindestens bei einem der 20 Programmpunkte vorbeischauen.

Die Kulturanbieter und das Team von Wedel Marketing haben während des Kulturstammtischs beschlossen, dass die Kulturnacht im kommenden Jahr nicht nur auf die sogenannte Kulturmeile zwischen dem Theater Wedel und dem Reepschlägerhaus begrenzt wird. „Ab 2019 können auch die Räume der Kulturschaffenden, die außerhalb der klassischen Kulturmeile liegen, ein Teil der Kulturnacht werden. Wir freuen uns auf die Anrufe von Künstlern und Kulturanbietern“, so Reinhard. Was wo geboten wird, soll im März final feststehen.

Klar ist aber schon, dass es eine Neuerung geben wird: den „Kulturnacht-Button“. Dieser soll als Eintrittskarte dienen und im Vorverkauf 5 Euro sowie an der Abendkasse 8 Euro kosten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. „Wir werden ihn mit sanftem Druck anbieten“, sagte Reinhard lachend bei der Jahreshauptversammlung von Wedel Marketing.

Die Karten werden in den kommenden Wochen von allen teilnehmenden Kulturanbietern und Gastronomen verkauft. Aktuell sind die an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Wedel Marketing im Rathaus, Rathausplatz 3-5, Theater Wedel, Rosengarten 9, Kino in Wedel (Kiwi), Stadtbücherei Wedel, Rosengarten 6, Stadtsparkasse Wedel, Gorch-Fock-Straße 2, Reisen & Tickets, Bahnhofstraße 29, Edeka Volker Klein in den Welau Arcaden, Bahnhofstraße, in Wedel sowie im Elbe Einkaufszentrum, Osdorfer Landstraße 131 - 135, in Hamburg. Aktuell ist der „Kulturnacht-Button“ in einem Infokästchen inklusive Geschenkverpackung erhältlich.